Σπήλιος Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ούτε συμμετείχα ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης

Τη θέση του σχετικά με τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα αφορούν στην θητεία του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ξεκαθαρίζει με δήλωσή του ο πρώην υπουργός, Σπήλιος Λιβανός, τονίζοντας ότι σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας λειτούργησε με γνώμονα τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι οι αποφάσεις και οι πρωτοβουλίες του είχαν στόχο την εμπέδωση κανόνων δικαιοσύνης στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων, επισημαίνοντας ότι η ακεραιότητά του αποτελεί, όπως αναφέρει, αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα που θα επιβεβαιωθεί θεσμικά.

Υπενθυμίζεται ότι στους απομαγνητοφωνημένους διαλόγους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, συνεργάτες του κ. Λιβανού εμφανίζονται να ζητούν εξυπηρετήσεις για παραγωγούς της εκλογικής περιφέρειας του πρώην υπουργού.

Η δήλωση Λιβανού

Σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής μου πορείας, υπηρέτησα τη διαφάνεια και τη νομιμότητα. Απαρέγκλιτα, αψηφώντας πολιτικό κόστος και χωρίς εκπτώσεις.

Κινήθηκα και κινούμαι πάντα με πυξίδα το εθνικό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Στη θητεία μου ως ΥπΑΑΤ υπηρέτησα με ευσυνειδησία και ανιδιοτέλεια, ενεργώντας έμπρακτα και δια τούτο αποδεδειγμένα,για την καταπολέμηση της διαχρονικής ασυδοσίας στην κατανομή των κοινοτικών πόρων, με την εφαρμογή διαδικασιών, κανόνων και ελέγχων, που οδήγησαν, μόνο το 2021 στην εξοικονόμηση περίπου 70 εκατομμυρίων κοινοτικών πόρων και με γνώμονα την εμπέδωση ενός αισθήματος δικαιοσύνης για όλους τους μοχθούντες πραγματικούς δικαιούχους, που είναι και η πλειοψηφία των ελλήνων αγροτών.

Επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι ούτε συμμετείχα ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου.

Έχω απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και στην νηφαλιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης.

Η απόδειξη της εντιμότητας και ακεραιότητας μου είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί ζήτημα χρόνου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



