σπιράλ: Χριστουγεννιάτικη δράση στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «σπιράλ» αναφέρει:

Με χαρά, δημιουργικότητα και βαθιά αίσθηση προσφοράς, η ομάδα εθελοντισμού της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης σπιράλ πραγματοποίησε την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2025 μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη δράση στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» της Πάτρας.

Για δύο ώρες, οι εθελοντές/τριες συνεργάστηκαν στενά με τα παιδιά, πραγματοποιώντας δραστηριότητες που συνδύαζαν δημιουργικότητα, ομαδικότητα και χαρά. Η δράση ολοκληρώθηκε με την παράδοση σε κάθε παιδί εξατομικευμένου ημερολογίου, το οποίο περιελάμβανε προσωπική φωτογραφία από τη δράση, χριστουγεννιάτικη ζωγραφιά και τις ευχές της ομάδας: ΥΓΕΙΑ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΠΑΝΤΑ!

Την αντιπροσωπεία της ομάδας #εθελοντισμός του σπιράλ που αποτελείτο από τους: Άντα Ρεμούντη, συντονίστρια της ομάδας, Δημήτριο Παπαλάμπρου, Ευαγγελία Καρδάρα και Μαρουσώ Ευγένη, συνόδευσε η Μαρία Γούβη, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της παράταξης.

Θερμές ευχαριστίες για την διακριτική και ζεστή συμμετοχή τους στους: Ευγενία Αναστασίου, Κοινωνική Λειτουργό, Ιωάννη Καρασούλο, Γυμναστή και Σταύρο Τριανταφυλλόπουλο, υπεύθυνο Η/Υ.

Το σπιράλ παραμένει δίπλα στην «ΜΕΡΙΜΝΑ» όπως και σε όλες τις κοινωνικές δομές της πόλης με σεβασμό και κατανόηση στα μικρά και μεγάλα προβλήματα τους, σε μια προσπάθεια στήριξης κι αναζήτησης λύσεων για το κοινό καλό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



