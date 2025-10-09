σπιράλ: Δυναμικό κλείσιμο της καμπάνιας προβολής της Πάτρας

Συνάντηση Πέτρου Ψωμά με την Αερολιμενάρχη Αράξου

09 Οκτ. 2025 12:19
Pelop News

Με μία νέα επίσκεψη του Πέτρου Ψωμά στο Αεροδρόμιο του Αράξου και μια απολογιστική συνάντηση με την Αερολιμενάρχη Ελένη Γιαννάκη ολοκληρώθηκε η θερινή πρωτοβουλία του σπιράλ για στήριξη του αερολιμένα και των πτήσεων εξωτερικού. Υπενθυμίζεται πως -με αφορμή τις πτήσεις προς Άραξο από Ναντ, Λιλ και Μπάρι- το σπιράλ δημιούργησε δύο ξενόγλωσσα βίντεο προβολής της Πάτρας, με στόχο την δημιουργία τουριστικής κίνησης από Γαλλία και Ιταλία. Επί βδομάδες, κατά την διάρκεια της σεζόν, οι καμπάνιες αυτές χορηγήθηκαν από την ανεξάρτητη δημοτική παράταξη, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς τους αποδέκτες τους να επισκεφτούν την πόλη μας και να απολαύσουν τις ομορφιές και τις υπηρεσίες της.

Η Αερολιμενάρχης δήλωσε την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία, λέγοντας: «Τα βίντεο που φτιάξατε, στα γαλλικά και στα ιταλικά, ήταν εξαιρετικά και πιστεύω πως σίγουρα έχουν συμβάλει. Ήταν πολύ ωραία, εξαιρετική δουλειά». Ο Πέτρος Ψωμάς από την πλευρά του τόνισε πως ήταν μια αυτονόητη κίνηση από το σπιράλ, ως μικρή συνεισφορά στη συλλογική προσπάθεια που πρέπει να στοχεύει τόσο στην ανάπτυξη του Αράξου όσο και στην τουριστική ώθηση της Πάτρας.

«Δεν περιμέναμε κανέναν» είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του σπιράλ, «πήραμε πρωτοβουλία και δημιουργήσαμε αυτά τα βίντεο προβολής της Πάτρας μας για να προσελκύσουμε τουρισμό από το εξωτερικό». Και συμπλήρωσε: «Η Πάτρα ήταν ανέκαθεν μια πόλη εξωστρεφής και πρέπει σύντομα, συνειδητά, να ξαναγίνει. Η πρωτοβουλία ήταν μία ελάχιστη ανταπόκριση στην αγωνιώδη έκκληση του αεροδρομίου για προβολή. Ως αντιπολίτευση, όπου χρειάζεται, βάζουμε πλάτη, γιατί νοιαζόμαστε πραγματικά για αυτήν την πόλη. Θα συνεχίσουμε, όσο η τοπική κοινωνία μάς δίνει δύναμη, γιατί η Πάτρα μπορεί καλύτερα».

Απευθυνόμενος, τέλος, στην κ. Γιαννάκη ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πατρέων την εκθείασε, λέγοντας πως «αγαπάει πολύ το ρόλο της και υπηρετεί με ζήλο και αποτελεσματικότητα τη θέση της». Κατόπιν τη ρώτησε αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να γίνει προκειμένου να υποστηριχτεί περαιτέρω το Αεροδρόμιο του Αράξου, με την Αερολομενάρχη να θέτει πλέον ως προτεραιότητα το θέμα της έλλειψης κόμβου σύνδεσης του αερολιμένα με τη νέα εθνική οδό.

Το σπιράλ κλείνει αυτό τον κύκλο στήριξης του τοπικού αεροδρομίου κυκλοφορώντας εκ νέου το βίντεο προβολής της Πάτρας, αυτή τη φορά στα ελληνικά με στόχευση το ελληνόφωνο κοινό.
