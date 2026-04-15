σπιράλ για Δήμο Πατρέων: Κάνει λόγο για χαμηλές επιδόσεις και ζητήματα αποδοτικότητας

Με ανακοίνωσή της, η δημοτική παράταξη «σπιράλ» ασκεί σκληρή κριτική στη δημοτική αρχή Πατρέων, με αφορμή τη δημοσιοποίηση από το υπουργείο Εσωτερικών των δεικτών επιδόσεων των δήμων για το 2024. Οπως αναφέρει, τα στοιχεία που καταγράφηκαν στην πλατφόρμα deiktesOTA.gov.gr συνθέτουν, κατά την εκτίμησή της, μια ιδιαίτερα αρνητική εικόνα για την απόδοση του Δήμου Πατρέων σε σειρά βασικών τομέων.

Η παράταξη υπενθυμίζει ότι οι δήμοι της χώρας υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν κάθε χρόνο αναλυτικά στοιχεία αποδοτικότητας, απαντώντας σε εκατοντάδες ερωτήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση και διακυβέρνηση, την οικονομική λειτουργία, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη βιωσιμότητα, την πολιτική προστασία, τη διαχείριση αδέσποτων ζώων, το ανθρώπινο δυναμικό και τις ψηφιακές υποδομές.

Σύμφωνα με το «σπιράλ», από τους 332 δήμους της χώρας ανταποκρίθηκαν στη διαδικασία 316, ενώ ανάμεσα σε εκείνους που δεν συμμετείχαν ήταν και ο Δήμος Πατρέων. Η παράταξη υποστηρίζει ότι η Πάτρα ήταν ο μόνος από τους μεγάλους δήμους της χώρας που δεν υπέβαλε το σχετικό ερωτηματολόγιο, αφήνοντας αιχμές για επιλογή απαξίωσης του εργαλείου από τη δημοτική αρχή.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα – σπιράλ: Ασύλληπτη προπαγάνδα στα Δελτία Τύπου του Δήμου

Τι υποστηρίζει η παράταξη για τις επιδόσεις

Παρά τη μη συμμετοχή, το «σπιράλ» σημειώνει ότι αντλήθηκαν στοιχεία από επίσημες πηγές για ορισμένες κατηγορίες και επικαλείται συγκεκριμένες επιδόσεις του Δήμου Πατρέων. Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, στην οικονομική λειτουργία ο βαθμός καταγράφηκε στο 0,58 με άριστα το 1, στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στο 0,37 και στη διαχείριση απορριμμάτων στο 0,23.

Σε ό,τι αφορά τη συνολική επίδοση, η παράταξη αναφέρει ότι ο Δήμος Πατρέων κατατάσσεται 16ος από το τέλος με βαθμό 0,16, χαρακτηρίζοντας την εικόνα «απογοητευτική». Παράλληλα, προσθέτει ότι, μεταξύ των 25 μεγαλύτερων δήμων της χώρας, η Πάτρα, αν και εμφανίζεται ως ο φθηνότερος δήμος, καταγράφεται τελευταία στην ανταποδοτικότητα.

Πολιτική κριτική προς τη δημοτική αρχή

Μέσα από την ανακοίνωσή του, το «σπιράλ» επιχειρεί να συνδέσει τα συγκεκριμένα στοιχεία με την κριτική που ασκεί εδώ και καιρό προς τη δημοτική αρχή, υποστηρίζοντας ότι οι αδυναμίες στη λειτουργία του Δήμου τεκμηριώνονται πλέον και μέσα από επίσημους δείκτες. Η παράταξη εστιάζει όχι μόνο στις επιδόσεις, αλλά και στη στάση αποχής από τη διαδικασία, παρουσιάζοντάς την ως ένδειξη άρνησης αξιολόγησης.

Η ανακοίνωση της παράταξης εντάσσεται στο ευρύτερο πολιτικό πεδίο της αντιπαράθεσης για την καθημερινή λειτουργία του Δήμου Πατρέων, με τα στοιχεία του 2024 να αξιοποιούνται πλέον και ως εργαλείο πίεσης προς τη δημοτική αρχή. Μέχρι στιγμής, στο κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα δεν περιλαμβάνεται απάντηση από την πλευρά του Δήμου στα συγκεκριμένα σημεία που θέτει το «σπιράλ».

