σπιράλ: Ο Θάνος Δούρος στο «Smart City Expo World Congress 2025»

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης σπιράλ, κ. Θάνος Δούρος, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στο Smart City Expo World Congress 2025 στη Βαρκελώνη (4-6 Νοεμβρίου), τη μεγαλύτερη παγκόσμια διοργάνωση για την καινοτομία και τις έξυπνες αστικές λύσεις.

Από την έκθεση, ο κ. Δούρος φέρνει προτάσεις που συνδέουν την ψηφιακή μεταμόρφωση με την αποτελεσματικότητα, θέτοντας την τεχνολογία ως κυρίαρχο πυλώνα προόδου και ανάπτυξης για ένα σύγχρονο Δήμο. Επίσης, η αξιοποίηση της τεχνολογίας θα μπορούσε να αποτελέσει βασική απάντηση στα χρόνια προβλήματα της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης του Δήμου Πατρέων.

Σε ένα περιβάλλον με πάνω από 25.000 συμμετέχοντες, όπου αναλύθηκαν οι παγκόσμιες τάσεις για την πράσινη ενέργεια, την έξυπνη κινητικότητα και την ψηφιακή διακυβέρνηση, η παρουσία του Δήμου Πατρέων περιορίστηκε αποκλειστικά σε δύο άτομα από το Τμήμα Σχεδιασμού και Μελετών, οι τελευταίοι που έχουν απομείνει να προσπαθούν. Την ίδια ώρα, άλλοι Δήμοι της χώρας αποκόμιζαν πολλαπλά οφέλη μέσω της έντονης και ενεργού παρουσίας τους στην έκθεση, υπογράφοντας σημαντικές συμφωνίες που εξασφαλίζουν το μέλλον τους.

Αυτό δείχνει για μία ακόμη φορά την έλλειψη στρατηγικού ενδιαφέροντος της παρούσας δημοτικής ηγεσίας να ενσωματώσει την καινοτομία και τις έξυπνες λύσεις στον κεντρικό της σχεδιασμό, με αποτέλεσμα η Πάτρα να παραμένει ουραγός των εξελίξεων.

Ο Θάνος Δούρος εστίασε στην εφαρμογή πρακτικών λύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση δηλώνοντας:

«Το Smart City Expo επιβεβαίωσε πως η μόνη ρεαλιστική απάντηση στα χρόνια προβλήματα της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης που αντιμετωπίζει ο Δήμος Πατρέων, είναι η αποδοχή της τεχνολογίας και η άμεση χρήση της υπέρ της πόλης και των πολιτών.

Η τεχνολογία μπορεί να δώσει πολλαπλές λύσεις σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας, όπως:

• Κυκλοφοριακό: Έξυπνα συστήματα διαχείρισης κίνησης, δημόσιων μεταφορών και στάθμευσης.

• Πολιτική Προστασία: Έγκαιρη ενημέρωση και διαχείριση κρίσεων.

• Κοινωνική Πρόνοια: Απλοποίηση πρόσβασης σε υπηρεσίες. Εργαλεία προσβασιμότητας.

• Εξυπηρέτηση Πολίτη: Ψηφιακές πλατφόρμες για απομακρυσμένες, γρήγορες και αποτελεσματικές συναλλαγές.

• Εσωτερική Οργάνωση: Αναμόρφωση των δημοτικών δομών για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των διευθύνσεων.

Επιστρέφω φορτισμένος με πρακτικές προτάσεις για να κάνουμε την Πάτρα πρωτοπόρα σε καινοτομία και βιωσιμότητα, όπως έχει δεσμευτεί η δημοτική μας παράταξη!»

