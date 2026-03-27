σπιράλ: Ολοκληρώθηκε η δράση «το δέντρο με το γάλα» ΦΩΤΟ

Σε εννέα φορείς-προορισμούς έφτασε φέτος η προσφορά των Πατρινών

27 Μαρ. 2026 12:35
Pelop News

Με επιτυχία και συγκίνηση ολοκληρώθηκαν οι διανομές του γάλακτος που συγκέντρωσε το σπιράλ στις αρχές του έτους. Επί τρίμηνο οι άνθρωποι της παράταξης επισκέφτηκαν ιδρύματα και φορείς, συναντήθηκαν με τους υπεύθυνους, παρέδωσαν τις προσφορές των Πατρινών και έδωσαν τις ευχές τους σε ωφελούμενους και εργαζόμενους. Η δημοσίευση γίνεται μόνο για λόγους καταγραφής και παρακίνησης, με τη λήξη της φετινής δράσης.

Υπενθυμίζουμε: Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, παραμονή των  Αγίων Θεοφανίων και  για  5η συνεχή χρονιά η δημοτική παράταξη σπιράλ αναβίωσε «το δέντρο με το γάλα», συγκεντρώνοντας  γάλα εβαπορέ για οικογένειες, ιδρύματα και δομές της Πάτρας που φιλοξενούν ή φροντίζουν παιδιά. Η  συγκινητική αλυσίδα προσφοράς και αλληλεγγύης ξεκίνησε εκείνη την ημέρα στην πλατεία  Υψηλών Αλωνίων στις 10 το πρωί. Ο επικεφαλής  Πέτρος Ψωμάς μαζί  με μέλη της Ομάδας Εργασίας #Εθελοντισμός σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας #Κοινωνία της παράταξης υποδέχθηκαν μέχρι το απόγευμα  μέλη, συμπολίτες και περαστικούς, δομώντας «το δέντρο με το γάλα» της αγάπης τους.

Με προσφορές από ένα κουτί μέχρι και ολόκληρες κούτες συσκευασμένου γάλακτος, το δέντρο ψήλωσε ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως ο κόσμος αναγνωρίζει τις τεράστιες ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί στην καθημερινή διατροφή των παιδιών, συμπαρίσταται ουσιαστικά και ανταποκρίνεται με ενσυναίσθηση και ευαισθησία, προσφέροντας από το δικό του υστέρημα.

Με την ευχή να  περιοριστούν τέτοιου είδους ανάγκες, ειδικά για τα παιδιά, το σπιράλ ευχαριστεί όλους όσοι συνέτρεξαν, στήριξαν και  προσέφεραν σε αυτή την δράση – θεσμό. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο «Παναχαϊκόν» που φιλοξένησε και φέτος τη δράση.

Τα γάλατα έφτασαν με πολλή στοργή στους παρακάτω προορισμούς:

  • «ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ»
  • ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΧΕΡΙ ΧΕΡΙ»
  • ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΡΙΜΝΑ»
  • «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»
  • «ΑΣΤΟ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ»
  • «ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» – Ι.Μ.ΠΑΤΡΏΝ
  • ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ «ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ»
  • ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ «ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ» -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ
  • ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ «ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ» -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

