σπιράλ προς ΔΕΥΑΠ: Ώρα για άμεσες λύσεις – Προβληματισμός για τη διαρροή λυμάτων στον Γλαύκο

30 Απρ. 2026 16:02
Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «σπιράλ» αναφέρει:

Η εκτεταμένη διαρροή σε αγωγό λυμάτων στην κοίτη του Γλαύκου που εντοπίστηκε πρόσφατα από κατοίκους και η συνέχιση της μόλυνσης της θάλασσας στην ευρύτερη περιοχή του Ρίου λόγω της καθυστέρησης σύνδεσης με τον Βιολογικό Καθαρισμό δημιουργούν εύλογη ανησυχία στους Πατρινούς. Η παραδοχή των προβλημάτων από την πλευρά του Προέδρου της ΔΕΥΑΠ είναι ένα καλό πρώτο βήμα, σε αντίθεση με τη στάση του Δημάρχου που δηλώνει «αλάνθαστος». Η καταγραφή όμως δεν αρκεί. Επείγουν οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση. Το σπιράλ καλεί την διοίκηση της ΔΕΥΑΠ να ασχοληθεί με τα προβλήματα.

Για τα μεν λύματα στο Γλαύκο –που συνιστούν μια πολύ σοβαρή υπόθεση- η δημοτική αρχή έχει χρέος να βρει λύση. Κάθε καθυστέρηση κοστίζει, τόσο περιβαλλοντικά όσο και στη δημόσια υγεία. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για περαιτέρω καθυστέρηση, καθώς έχουν εκλεγεί για να λύνουν τα ζητήματα που προκύπτουν. Αλλιώς ας αναγνωρίσουν την αδυναμία τους.

Για τις δε συνδέσεις περιοχών του πρώην Δήμου Ρίου, η επίκληση καθυστερήσεων στη ροή χρημάτων και προγραμμάτων είναι κωμική. Η πόλη πληρώνει τις κακές επιλογές του δήμου και της ΔΕΥΑΠ λόγω πολιτικών εμμονών. Οφείλουμε να θυμίσουμε πως το θέμα της σύνδεσης με τον Βιολογικό θα είχε λυθεί από το 2014. Η Λαϊκή Συσπείρωση ήταν ανάμεσα σε εκείνους που είχαν τότε  καταψηφίσει την επέκταση. Κατά την πρώτη θητεία της επέμεινε στην πολιτική γυμναστική, οδηγώντας το έργο σε νέες πολυετείς καθυστερήσεις. Στο τέλος της δεύτερης θητείας της συναντήθηκε επιτέλους με την πραγματικότητα και αποφάσισε να διεκδικήσει χρήματα για την επέκταση. Στο μεταξύ χάθηκε πολύτιμος χρόνος.

Σήμερα, Άνοιξη του 2026, η επέκταση δεν έχει παραληφθεί επίσημα, ενώ το δίκτυο αποχέτευσης σε Ρίο και Άγιο Βασίλειο έχει μεν επεκταθεί αλλά οι οικίες δεν έχουν ακόμα συνδεθεί. Στο δε ιστορικό κέντρο της Πάτρας υπάρχουν παντοροϊκοί αγωγοί με συνέπεια όλα τα λύματα να καταλήγουν στη θάλασσα ανακατεμένα με τα όμβρια. Τα μπάνια του λαού της Πάτρας θα γίνουν και φέτος σε αμφίβολης ποιότητας νερά.

Η Δημοτική αρχή – που κλείνει σε λίγο 12 χρόνια στο «τιμόνι» του δήμου- οφείλει να δώσει απαντήσεις και κυρίως λύσεις. Είμαστε εδώ για να τις χειροκροτήσουμε όταν δοθούν. Προς το παρόν δηλώνουμε έντονο προβληματισμό και κάνουμε έκκληση για δράση.

 

