«Σπίτι μου ΙΙ»: Μέχρι τις 2 Ιουνίου η προθεσμία για τις δανειακές συμβάσεις – Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν λάβει οριστική έγκριση

Επείγουσα ανακοίνωση προς τους δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» εξέδωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών υπογραφής των δανειακών συμβάσεων. Με το πρόγραμμα να πλησιάζει στη λήξη του, ο χρόνος για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη εξασφαλίσει οριστική έγκριση είναι περιορισμένος.

Σύμφωνα με την ΕΕΤ, η καταληκτική ημερομηνία για την κατάρτιση και υπογραφή των συμβάσεων ορίζεται η 2α Ιουνίου 2026. Η προθεσμία αυτή αφορά πολίτες των οποίων οι αιτήσεις έχουν ήδη υπαχθεί οριστικά στο πρόγραμμα μετά την αποδοχή τους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Οι τράπεζες-μέλη της ΕΕΤ καλούν τους πολίτες να επικοινωνήσουν χωρίς καθυστέρηση με την τράπεζα συνεργασίας τους. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν το συντομότερο δυνατόν όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, ώστε να αποφευχθούν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν εκτός χρονοδιαγράμματος τη σύμβαση.

Κίνδυνος απώλειας του δανείου

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών καθιστά σαφές ότι εάν οι δικαιούχοι δεν ανταποκριθούν εντός της ορισθείσας προθεσμίας (έως και 2/6/2026), η υπογραφή της οριστικής δανειακής σύμβασης θα είναι αντικειμενικά ανέφικτη. Με τη λήξη του προγράμματος, οποιαδήποτε εκκρεμότητα μετά την παραπάνω ημερομηνία θα οδηγεί αυτόματα σε αδυναμία εκταμίευσης του δανείου.

Η κινητοποίηση των συναρμόδιων Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στοχεύει στην πλήρη απορρόφηση των πόρων του προγράμματος εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

