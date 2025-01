«Σπίτι μου ΙΙ»: Σπάει ρεκόρ το ενδιαφέρον, 30.000 αιτήσεις για 20.000 οφελούμενους

Σχεδόν στις 30.000 έφτασε αριθμός των αιτήσεων για τους δυνητικούς δικαιούχους που διεκδικούν χαμηλότοκο δάνειο για την απόκτηση κατοικίας μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» ύψους 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το ήμισυ θα χρηματοδοτηθεί από το τραπεζικό σύστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί σε κάτι περισσότερο από 24 ώρες, από τότε που άνοιξε η πλατφόρμα, το μεσημέρι της 15ης Ιανουαρίου.

Πάντως να σημειωθεί ότι το σχετικό ενδιαφέρον είναι πέρα από κάθε πρόβλεψη, με όσους έχουν ήδη κάνει αίτηση να είναι κατά πολύ περισσότεροι των τελικών ωφελούμενων του προγράμματος που είναι 20.000.

Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρέχουν σειρά προνομίων για όσους ενταχθούν στο «Σπίτι μου ΙΙ», πέραν των χαμηλών επιτοκίων (κυμαινόμενων) για το έντοκο ποσό του δανείου (Euribor + spread 1,6%-2%). Τα επιτόκια για τα δάνεια του προγράμματος αυτή τη στιγμή κυμαίνονται μεταξύ 2,2% και 2,3%, καθώς το Euribor τριμήνου έχει υποχωρήσει στο 2,761% και αυτό του μηνιαίου Euribor στο 2,852%.

Επί του Euribor προστίθενται τα περιθώρια, που ξεκινούν από 0,80% και φθάνουν έως το 3,25% (ανάλογα με την τράπεζα). Έτσι, οι δανειολήπτες έχουν την ευκαιρία να δανειστούν με μέσο επιτόκιο που κυμαίνεται πέριξ του 2,20% (για το 100% του δανείου).

Για παράδειγμα, ένα μέσο δάνειο 150.000 ευρώ με διάρκεια 30 έτη και επιτόκιο 2,2% θα έχει μηνιαία δόση της τάξης των 571,08 ευρώ. Βέβαια με δεδομένη την τάση που διαμορφώνεται στην αγορά, με την πτώση των επιτοκίων, όσο το Euribor θα υποχωρεί, τόσο το συνολικό επιτόκιο και η δόση θα μειώνονται.

Υπενθυμίζεται πως το «Σπίτι μου ΙΙ» χρηματοδοτείται κατά 50% από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από τα εξής τραπεζικά ιδρύματα:

-Εθνική Τράπεζα

-Τράπεζα Πειραιώς

-Alpha Bank

-Eurobank

-Τράπεζα Αττικής

-Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

-Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

-Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

-Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους από 25 έως και 50 ετών και περιλαμβάνει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, όπως:

-Χρηματοδότηση έως 90% της αξίας του ακινήτου για κατοικία αξίας έως 250.000ευρώ και επιφάνεια έως 150 τ.μ., με παλαιότητα έως 31/12/2007

-Μέγιστο ποσό δανείου 190.000ευρώ

-Διάρκεια αποπληρωμής έως 30 έτη

-Άτοκη χρηματοδότηση για το 50% του ποσού δανείου που χρηματοδοτείται από το

Ταμείο Ανάκαμψης

Μηδενική εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος και χορήγησης δανείου

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» απευθύνεται σε δικαιούχους 25 έως 50 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους άγαμους, 28.000 ευρώ για τα ζευγάρια και 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο επιπλέον για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Ο αιτών δεν πρέπει να διαθέτει άλλο ακίνητο κατάλληλο για πρώτη κατοικία, ενώ το προς αγορά ακίνητο πρέπει να έχει εμπορική αξία έως 250.000 ευρώ και να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως πρώτη κατοικία.

Τι προσφέρουν οι τράπεζες

Οι τράπεζες επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να αυξήσουν τα χαρτοφυλάκια στεγαστικής πίστης, προσφέροντας ανταγωνιστικά προνόμια και όρους.

Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα παρέχει στους πελάτες του προγράμματος:

-Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε βήμα της διαδικασίας από εξειδικευμένους συμβούλους

-Άμεση προέγκριση και γρήγορες διαδικασίες εκταμίευσης

-Δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης για ανακαίνιση ή/και ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου με προνομιακούς όρους

-Διπλάσιους πόντους επιβράβευσης Go For More για κάθε συνεπή αποπληρωμή της μηνιαίας δόσης

-10% έκπτωση για επιλεγμένες αγορές στα καταστήματα ΙΚΕΑ

-Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη Περιεχομένου (χωρίς Σεισμό) για τον 1ο χρόνο με κάθε νέα ασφάλιση Ζωής δανειολήπτη

-Δυνατότητα έκδοσης Πιστωτικής Κάρτας χωρίς επιπλέον δικαιολογητικά

Η Alpha Bank προσφέρει στους πελάτες της προτεραιότητα στην υποβολή του αιτήματός τους, με δυνατότητα άμεσης προέγκρισης του δανείου. Επίσης, παρέχει:

-Χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο για το έντοκο ποσό του δανείου

-10% έκπτωση για την ασφάλιση του ακινήτου στο πρόγραμμα Alpha Home Insurance Superior της Generali

-Ταχεία διαδικασία εξυπηρέτησης σε κάθε στάδιο του δανείου

Η Eurobank παρέχει εξειδικευμένο σύμβουλο που ασχολείται προσωπικά με την αίτηση, από την οικονομική προέγκριση μέχρι και την εκταμίευση του δανείου. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα για υποβολή αιτήσεων έως και 30 Απριλίου 2025, χωρίς έξοδα δανείου.

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει με επιτόκιο Euribor 1 μηνός, πλέον σταθερού περιθωρίου 1,60%. Το επιτόκιο αφορά το 50% των κεφαλαίων του δανείου, καθώς το υπόλοιπο είναι άτοκο λόγω της συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Attica Bank προσφέρει στους πελάτες της επιπλέον παροχές, όπως:

–Ευνοϊκή τιμολόγηση

–Δωρεάν έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου

–Γρήγορη διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων

Πηγή: newsbeast.gr

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News