Σπουδαία νίκη για τον Γ. Πλέα, μπήκε στη ζώνη μεταλλίων

Σπουδαία νίκη για τον Γ. Πλέα, μπήκε στη ζώνη μεταλλίων
18 Μαρ. 2026 19:30
Pelop News

Μια ακόμα σπουδαία επιτυχία για την πατρινή πυγμαχία σημείωσε ο Γιώργος Πλεας ο οποίος βρίσκεται με την Εθνική ομάδα στο Μαυροβούνιο για να συμμετάσχει σε διεθνές τουρνουά.

Ο πυγμάχος της Παναχαϊκής σε έναν αγώνα υψηλής έντασης και απαιτήσεων,  στάθηκε αντάξιος των προσδοκιών, επικρατώντας του Ουκρανού Ali Dahly στην κατηγορία των 60 κιλών, εξασφαλίζοντας με εμφατικό τρόπο την είσοδό του στη ζώνη των μεταλλίων.

Από το πρώτο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης, ο  πυγμάχος του Νίκου Πλέα επέβαλε τον ρυθμό του, δείχνοντας αποφασιστικότητα, καθαρό πλάνο και αγωνιστική ωριμότητα. Με σωστές αποστάσεις, δυνατά χτυπήματα και άψογη τακτική, κατάφερε να ελέγξει τον αγώνα απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αντίπαλο.

Με αυτή τη σπουδαία επιτυχία, η Ελλάδα φτάνει τα τέσσερα μετάλλια στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική παρουσία της στο Elite Montenegro Cup 2026 και ενισχύοντας τη θέση της στον διεθνή χάρτη του αθλήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ