Σπουδαίο φιλικό ανάμεσα στις γυναίκες της ΠΓΕ και του Μεσσηνιακού

09 Οκτ. 2025 12:36
Pelop News

Ενας σπουδαίος φιλικός αγώνας βόλεϊ γυναικών θα διεξαχθεί στο ουδέτερο γήπεδο της Ζαχάρως, ανάμεσα σε δύο ιστορικές ομάδες του ελληνικού βόλεϊ, του Μεσσηνιακού και της Παναχαϊκής, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Ο αγώνας, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή (17.00) είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για το κοινό να παρακολουθήσει από κοντά αθλήτριες με εμπειρία, ταλέντο και πάθος για το άθλημα.
Η διοργάνωση του φιλικού αυτού αγώνα αποτελεί επίσης, μια όμορφη ευκαιρία για τη νεολαία και την τοπική κοινωνία να έρθουν πιο κοντά στο βόλεϊ και στις αξίες του αθλητισμού, να εμπνευστούν από τα πρότυπα των αθλητριών και να γνωρίσουν το πνεύμα συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας που χαρακτηρίζει το άθλημα.
Η ΕΣΠΕΠ και οι διοικήσεις των δύο συλλόγων ευχαριστούν θερμά τον Δήμο Ζαχάρως για τη φιλοξενία, τη διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων και τη συνεχή στήριξη προς τον αθλητισμό και το γυναικείο βόλεϊ. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.
