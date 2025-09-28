Σπουδαίο βήμα για τον Βασίλη Σκρέτα του Ατλαντα, πήρε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό

Ένα ακόμα ταλέντο της ακαδημίας ποδόσφαιρου του Άτλαντα παίρνει μεταγραφή για μεγάλη ΠΑΕ, καθώς χθες ανακοινώθηκε η μετακόμιση του 15χρονου Βασίλη Σκρέτα στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού.

Η ανακοίνωση: «Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την μεταγραφή του νεαρού ποδοσφαιριστή της ακαδημίας μας Βασίλη Σκρετα στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ.

Ο Βασίλης είναι μαζί μας από την αρχή της δημιουργίας του νέου Άτλαντα και ακολούθησε με αφοσίωση όλη την μέχρι σήμερα εκπαιδευτική διαδικασία . Με πολύ δουλειά και θυσίες όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να καλλιεργήσει το ταλέντο του και με την βοήθεια των προπονητών του να ανέβει στο επόμενο σκαλοπάτι.

Συγχαρητήρια Βασίλη για την επιτυχία σου, είμαστε περήφανοι για εσένα ,θα είμαστε για πάντα το στήριγμα σου και σου ευχόμαστε Υγεία ,υπομονή και επιτυχίες με την νέα σου ομάδα.

Να θυμάσαι, μια φορά ΑΤΛΑΣ για πάντα ΑΤΛΑΣ».

