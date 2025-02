Σρι Λάνκα: Μαϊμού προκαλεί γενικό μπλακ άουτ

Μια απρόσμενη αιτία προκάλεσε χάος στη Σρι Λάνκα, όταν μια μαϊμού σκαρφάλωσε σε κολώνα ρεύματος και βύθισε ολόκληρη τη χώρα στο σκοτάδι. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, αφήνοντας 22 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ηλεκτροδότηση, εν μέσω αφόρητης ζέστης 30°C.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας, Κουμάρα Τζαγιακόντι, το ζώο ήρθε σε επαφή με έναν μετασχηματιστή, προκαλώντας ανισορροπία στο σύστημα ηλεκτροδότησης και κατάρρευση του δικτύου. Παρόλο που οι περιοχές με γεννήτριες αποκατέστησαν την ηλεκτροδότηση γρήγορα, πολλές άλλες παρέμειναν χωρίς ρεύμα για ώρες.

Οι ειδικοί προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι το ηλεκτρικό δίκτυο της Σρι Λάνκα είναι ευάλωτο και ανεπαρκώς συντηρημένο. Ένας ανώνυμος μηχανικός δήλωσε στη Daily Mirror ότι «μια μικρή διαταραχή μπορεί να οδηγήσει σε μπλακ άουτ σε ολόκληρη τη χώρα».

Χιούμορ στα Κοινωνικά Δίκτυα

Παρά την ταλαιπωρία, οι πολίτες δεν έχασαν το χιούμορ τους. Χρήστες στα social media σχολίασαν σκωπτικά.

