Στα 13 του χρόνια Παλαιστίνιος φυλακίστηκε και αποφυλακίστηκε στα 22 του

Παλαιστίνιος που είχε καταδικαστεί για επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο Ισραηλινών, όταν ήταν μόλις 13 ετών, αφέθηκε ελεύθερος σήμερα (19/4) ύστερα από εννέα χρόνια στη φυλακή.

Στις 12 Οκτωβρίου 2015, ο 13χρονος τότε Άχμαντ Μανάσρα και ο ξάδερφός του, ο 15χρονος Χασάν, μαχαίρωσαν και τραυμάτισαν δύο νεαρούς Εβραίους, εκ των οποίων ο ένας ήταν επίσης 13 ετών, στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η επίθεση που είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας συγκλόνισε την κοινή γνώμη λόγω της ηλικίας τόσο των δραστών όσο και των θυμάτων.

Ahmad Manasra was released today after completing his sentence of nine and a half years in prison. Ahmad was immediately summoned for a hearing at a police interrogation center in Jerusalem, where he received a house arrest order until Sunday and a financial bail of three… pic.twitter.com/T5gGANHWiJ

— Inés El-Hajj (@InesHajj9) April 10, 2025