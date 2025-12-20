Στα χέρια της Αστυνομίας ο «εγκέφαλος» της κινηματογραφικής διάρρηξης κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο 38χρονος που φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στη διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα, με λεία που έφτασε τις 130.000 ευρώ, στις αρχές Οκτωβρίου.

Στα χέρια της Αστυνομίας ο «εγκέφαλος» της κινηματογραφικής διάρρηξης κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα
20 Δεκ. 2025 12:12
Pelop News

Συνελήφθη χθες ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της συμμορίας που διέρρηξε κοσμηματοπωλείο στην Αμαλιάδα, αποσπώντας λεία ύψους περίπου 130.000 ευρώ. Πρόκειται για 38χρονο, κάτοικο της περιοχής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή, ως ο μοναδικός μέχρι πρότινος ασύλληπτος κατηγορούμενος της υπόθεσης.

Ο 38χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή της Αγία Βαρβάρα, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.

Οι Αρχές του αποδίδουν κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της διάρρηξης, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, γνώριζε άριστα την περιοχή και τις διαδρομές διαφυγής. Επιπλέον, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη διάρρηξη φέρεται να είναι πανομοιότυπη με εκείνη που είχε χρησιμοποιηθεί σε διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στη Γαστούνη το 2018, υπόθεση στην οποία ο ίδιος είχε κατηγορηθεί ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης.

Βαρύ ποινικό παρελθόν

Ο 38χρονος διαθέτει βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν και έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις κλοπών, διαρρήξεων και ληστειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Οκτώβριο του 2021 κατηγορήθηκε για κλοπή κατά συναυτουργία, ενώ τον Ιούνιο του 2020 για διακεκριμένη κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ακόμη, τον Νοέμβριο του 2017 είχε σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή και πλαστογραφία, ενώ μέσα στο 2017 είχε κατηγορηθεί επανειλημμένα για παρόμοια αδικήματα. Στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 είχε σχηματιστεί νέα δικογραφία από την Ασφάλεια Πύργου για διακεκριμένη κλοπή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, την περίοδο που φέρεται να συμμετείχε στη διάρρηξη του κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα, σε βάρος του ίσχυε περιοριστικός όρος υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διέμενε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 “Έφυγε” από τη ζωή η Κλαούντια Ντελμέρ: «Ερωτεύτηκα τη λέξη “άστρα” και έμεινα για πάντα στην Ελλάδα» – Τι έλεγε στην «Π»
14:00 «6-7»: Όταν μια “μη λέξη” γίνεται λέξη της χρονιάς και εξηγεί το ίντερνετ του 2025
13:56 Η ΝΕΠ στη Γλυφάδα – Δηλώσεις Μιχαλάτου
13:48 Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά: Νεκρός 37χρονος οδηγός στην Αγία Μαρίνα
13:36 3,63 εκατ. ευρώ για το πρώτο Κέντρο Ημιαγωγών στην Ελλάδα – Υπογραφή Θεοδωρικάκου για έργο στρατηγικής σημασίας
13:31 Αγρότες σηκώνουν μπάρες διοδίων, η κυβέρνηση μιλά για κόστος εκατομμυρίων ΒΙΝΤΕΟ
13:24 Κάλαντα με καταιγίδες και νοτιάδες: Άστατος ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα, από τη Δυτική Ελλάδα ξεκινά η κακοκαιρία τύπου “Π”
13:24 Στα δικαστήρια Καλαμάτας ο πέμπτος εμπλεκόμενος για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – Αρνείται κάθε συμμετοχή
13:12 «Θέλω να με κοιτάξει στα μάτια και να μου πει ότι λέω ψέματα»: Ξέσπασε ο Στέφανος Παπαδόπουλος για την καταγγελία σε βάρος του Μαζωνάκη ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Αυτοκίνητο… κατέβηκε σκάλες και πάρκαρε σε πολυκατάστημα της Κηφισίας για ραντεβού ευεξίας ΒΙΝΤΕΟ
12:49 Τσιάρας: «Το 74% των αιτημάτων των αγροτών έχει ικανοποιηθεί – Οι λύσεις έρχονται μόνο μέσα από διάλογο»
12:48 Το νησί όπου τα ρολόγια σταμάτησαν: Η ζωή χωρίς χρόνο στο βορειότερο άκρο της Νορβηγίας
12:40 Οι γυναίκες του ΝΟΠ με Βουλιαγμένη, η ΝΕΠ με Γλυφάδα
12:36 Με 161 χλμ/ώρα στη Συγγρού: Συνελήφθη οδηγός μηχανής για επικίνδυνη οδήγηση
12:29 Χριστούγεννα με μπλόκα σε όλη τη χώρα: Οι αγρότες μένουν, οι δρόμοι ανοίγουν για τους εκδρομείς
12:24 Οι «απαιτήσεις» του Τζέφρι Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν τα νέα έγγραφα για το δίκτυο εκμετάλλευσης ανηλίκων – «Δεν ήθελε ισπανόφωνες ή σκούρες»
12:12 Στα χέρια της Αστυνομίας ο «εγκέφαλος» της κινηματογραφικής διάρρηξης κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα
12:10 Πάτρα: Πέθανε 46χρονος άνδρας μετά από λιποθυμικό επεισόδιο στο σπίτι του
12:00 Πάτρα-Τρομάζει η ενδοοικογενειακή βία: Παιδιά και γονείς πληρώνουν βαρύ τίμημα – Σύζυγοι και σύντροφοι στο επίκεντρο των καταγγελιών
11:49 Το ντέρμπι κορυφή ΑΟ Αιγιαλέων-Παμβοχαϊκός ξεχωρίζει στην Α2 Εθνική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ