Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο 54χρονος που είχε ρημάξει τα μαγαζιά στο Κολωνάκι – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο
Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 54χρονος που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των καταστηματαρχών στο Κολωνάκι, με δεκάδες διαρρήξεις τους τελευταίους μήνες. Η σύλληψή του αποκάλυψε ένα μικρό «θησαυροφυλάκιο» με κλοπιμαία στο σπίτι του.
Μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας, συνελήφθη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (12.10.2025) στο Κολωνάκι, ένας 54χρονος διαρρήκτης που είχε «ξαφρίσει» δεκάδες καταστήματα στην περιοχή τους τελευταίους μήνες.
Η δράση του αποκαλύφθηκε ύστερα από κλοπή που είχε διαπράξει μόλις μία ημέρα νωρίτερα, στις 11 Οκτωβρίου, από κατάστημα στην οδό Ηροδότου.
Η ειδική ομάδα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος διαπίστωσε ότι ο 54χρονος, από τον περασμένο Μάιο, εισέβαλλε σε καταστήματα βραδινές ώρες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, και αφαιρούσε χρήματα και ηλεκτρονικές συσκευές.
Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν δεκάδες κλοπιμαία:
– κονσόλα παιχνιδιών με 16 παιχνίδια,
– ηλεκτρικό πατίνι,
– 3 tablet,
– 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τροφοδοτικό,
– 2 τηλεοράσεις, 5 οθόνες, 8 πληκτρολόγια,
– πίνακας ζωγραφικής, φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο και ζευγάρι γυαλιά ηλίου.
Από την προανακριτική έρευνα έχουν ήδη εξιχνιαστεί έξι κλοπές σε καταστήματα του Κολωνακίου, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός των υποθέσεων που συνδέονται με τη δράση του είναι πολύ μεγαλύτερος.
