Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο 54χρονος που είχε ρημάξει τα μαγαζιά στο Κολωνάκι – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας, συνελήφθη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (12.10.2025) στο Κολωνάκι, ένας 54χρονος διαρρήκτης που είχε «ξαφρίσει» δεκάδες καταστήματα στην περιοχή τους τελευταίους μήνες.

Η δράση του αποκαλύφθηκε ύστερα από κλοπή που είχε διαπράξει μόλις μία ημέρα νωρίτερα, στις 11 Οκτωβρίου, από κατάστημα στην οδό Ηροδότου.

Η ειδική ομάδα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος διαπίστωσε ότι ο 54χρονος, από τον περασμένο Μάιο, εισέβαλλε σε καταστήματα βραδινές ώρες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, και αφαιρούσε χρήματα και ηλεκτρονικές συσκευές.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν δεκάδες κλοπιμαία:

– κονσόλα παιχνιδιών με 16 παιχνίδια,

– ηλεκτρικό πατίνι,

– 3 tablet,

– 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τροφοδοτικό,

– 2 τηλεοράσεις, 5 οθόνες, 8 πληκτρολόγια,

– πίνακας ζωγραφικής, φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο και ζευγάρι γυαλιά ηλίου.

Από την προανακριτική έρευνα έχουν ήδη εξιχνιαστεί έξι κλοπές σε καταστήματα του Κολωνακίου, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός των υποθέσεων που συνδέονται με τη δράση του είναι πολύ μεγαλύτερος.





