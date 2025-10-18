Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο 54χρονος που είχε ρημάξει τα μαγαζιά στο Κολωνάκι – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 54χρονος που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των καταστηματαρχών στο Κολωνάκι, με δεκάδες διαρρήξεις τους τελευταίους μήνες. Η σύλληψή του αποκάλυψε ένα μικρό «θησαυροφυλάκιο» με κλοπιμαία στο σπίτι του.

18 Οκτ. 2025 15:00
Pelop News

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας, συνελήφθη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (12.10.2025) στο Κολωνάκι, ένας 54χρονος διαρρήκτης που είχε «ξαφρίσει» δεκάδες καταστήματα στην περιοχή τους τελευταίους μήνες.

Η δράση του αποκαλύφθηκε ύστερα από κλοπή που είχε διαπράξει μόλις μία ημέρα νωρίτερα, στις 11 Οκτωβρίου, από κατάστημα στην οδό Ηροδότου.

Η ειδική ομάδα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος διαπίστωσε ότι ο 54χρονος, από τον περασμένο Μάιο, εισέβαλλε σε καταστήματα βραδινές ώρες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, και αφαιρούσε χρήματα και ηλεκτρονικές συσκευές.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν δεκάδες κλοπιμαία:

– κονσόλα παιχνιδιών με 16 παιχνίδια,
– ηλεκτρικό πατίνι,
– 3 tablet,
– 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τροφοδοτικό,
– 2 τηλεοράσεις, 5 οθόνες, 8 πληκτρολόγια,
– πίνακας ζωγραφικής, φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο και ζευγάρι γυαλιά ηλίου.

Από την προανακριτική έρευνα έχουν ήδη εξιχνιαστεί έξι κλοπές σε καταστήματα του Κολωνακίου, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός των υποθέσεων που συνδέονται με τη δράση του είναι πολύ μεγαλύτερος.
