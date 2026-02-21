Στα χέρια του ΥΠΠΟ η συλλογή Χόιερ: Συμφωνία περίπου 100.000 ευρώ για τα ιστορικά ντοκουμέντα της Κατοχής

Σε συμφωνία για την απόκτηση της φωτογραφικής συλλογής Χόιερ, που περιλαμβάνει σπάνια τεκμήρια από την περίοδο της Κατοχής και την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, κατέληξε το υπουργείο Πολιτισμού. Το υλικό αποσύρθηκε από δημοπρασία και πλέον αναμένεται η οριστική επικύρωση της συμφωνίας.

Στα χέρια του ΥΠΠΟ η συλλογή Χόιερ: Συμφωνία περίπου 100.000 ευρώ για τα ιστορικά ντοκουμέντα της Κατοχής
21 Φεβ. 2026 9:36
Pelop News

Σημαντικά ιστορικά φωτογραφικά ντοκουμέντα της περιόδου της γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα αναμένεται να περάσουν επίσημα στην κατοχή του ελληνικού κράτους, μετά τη συμφωνία του υπουργείου Πολιτισμού με τον Βέλγο συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε για τη συλλογή του Γερμανού υπολοχαγού της Βέρμαχτ, Χέρμαν Χόιερ. Η συμφωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, κινείται κοντά στις 100.000 ευρώ, ενώ προηγήθηκαν πολύωρες διαπραγματεύσεις και έλεγχος της αυθεντικότητας του υλικού.

Η συλλογή αριθμεί συνολικά 262 φωτογραφίες τραβηγμένες στην Ελλάδα την περίοδο 1943-1944, ανάμεσά τους και σπάνια τεκμήρια από τη μαζική εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944. Οι εικόνες αυτές θεωρούνται ιδιαίτερης ιστορικής αξίας, καθώς τεκμηριώνουν εγκλήματα πολέμου αλλά και την προπαγανδιστική δράση των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής.

Οι φωτογραφίες είχαν αρχικά εμφανιστεί σε ηλεκτρονική δημοπρασία μέσω εταιρείας του συλλέκτη, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Μετά από επαφές, το υλικό αποσύρθηκε από την πλατφόρμα, ενώ ξεκίνησαν διαδικασίες για την απόκτησή του και τον χαρακτηρισμό του ως μνημείου λόγω της ιστορικής του σημασίας.

Κατά τη συνάντηση στο Βέλγιο, ειδικοί του υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες εξέτασαν τη συλλογή και επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα των φωτογραφιών. Στη συνέχεια υπεγράφη προσύμφωνο, με την τελική επικύρωση να αναμένεται το επόμενο διάστημα, καθώς απαιτείται η διευθέτηση νομικών και διαδικαστικών ζητημάτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, η απόκτηση του αρχείου θεωρείται σημαντική για την ιστορική μνήμη και την τεκμηρίωση της περιόδου της Κατοχής. Όπως έχει ανακοινωθεί, το υλικό προορίζεται να παραχωρηθεί στη Βουλή των Ελλήνων, ώστε να διαφυλαχθεί και να αξιοποιηθεί επιστημονικά.

Ο ίδιος ο συλλέκτης δήλωσε ικανοποιημένος από την εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι προτιμά να μην προβεί σε περαιτέρω σχόλια έως την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η υπόθεση, πάντως, άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τη διαχείριση ιστορικών τεκμηρίων και την ανάγκη προστασίας τους από εμπορική εκμετάλλευση, ιδιαίτερα όταν συνδέονται με γεγονότα τόσο βαρύνουσας ιστορικής σημασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:24 Καταδίωξη στη Λέρο: Προσάραξη ταχυπλόου με 28 αλλοδαπούς – Σύλληψη φερόμενου διακινητή
12:12 Πένθος στα Κρέστενα Ηλείας: Ακυρώνεται το καρναβάλι μετά τον θάνατο 45χρονου
12:08 Αιγιάλεια: Εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές σε σπίτια – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα
12:00 Πάτρα: Ετσι δρούσε το κύκλωμα του παράνομου στοιχηματισμού – Και «στρατολόγηση» προσώπων
11:40 Η Παναχαϊκή με σοβαρότητα για το “2” στο Γύθειο
11:36 Πάτρα: Συνεχίζεται η αγωνία για τον 44χρονο ψαρά – Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες στον Γλαύκο
11:24 Δολοφονία ισοβίτη στον Δομοκό: «Τυφλό» σημείο, τρεις σφαίρες στο κεφάλι και κρίσιμα ερωτήματα
11:12 Υπόθεση Αμαλιάδας: Ποινική δίωξη για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη – «Δικαίωση» λέει ο πατέρας
11:02 Τελετή Λήξης: Όλα οδηγούν στον Μώλο – Η μεγάλη νύχτα που σφραγίζει το Πατρινό Καρναβάλι 2026
11:00 Κατάκολο: Σε τροχιά άμεσης θραύσης ο επικίνδυνος βράχος – Αυτοψία Λέκκα και σχέδιο παρέμβασης
10:48 «Βιβλικό δικαίωμα» του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή: Δήλωση πρέσβη των ΗΠΑ προκαλεί αντιδράσεις
10:36 Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Κλειδώνει» το κέντρο, πού απαγορεύεται η στάθμευση και πότε κόβεται η κυκλοφορία
10:24 Πώς θα κινηθείς στο Πατρινό Καρναβάλι: Όλες οι αλλαγές στα δρομολόγια του ΚΤΕΛ, ποιες γραμμές λειτουργούν 24 ώρες
10:12 ΗΠΑ–Ιράν στο όριο: Έτοιμα τα στρατιωτικά σχέδια, αναμένεται η απόφαση Τραμπ
10:00 Πέντε εκπρόσωποι του πολιτισμού στην «Π»: Μνήμες και σκέψεις Καρναβαλιού-Ταξίδι στη χρόνο με «εισιτήριο» φωτογραφίες
9:43 Αίγιο: Άνοιξε πυρ από σπίτι σε βάρος τριών νεαρών – Στο νοσοκομείο οι τραυματίες
9:36 Στα χέρια του ΥΠΠΟ η συλλογή Χόιερ: Συμφωνία περίπου 100.000 ευρώ για τα ιστορικά ντοκουμέντα της Κατοχής
9:24 Κρήτη: Πέντε οι νεκροί μετανάστες στο ναυάγιο των Καλών Λιμένων – Τουλάχιστον 20 οι αγνοούμενοι ΝΕΟΤΕΡΑ
9:19 Άγριος ξυλοδαρμός στο κέντρο της Πάτρας: Άνδρας στο έδαφος με τραύμα στο κεφάλι
9:12 Κακοκαιρία στη Λήμνο: Πλημμυρικά φαινόμενα στη Μύρινα και μήνυμα 112 για περιορισμό μετακινήσεων ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ