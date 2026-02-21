Στα χέρια του ΥΠΠΟ η συλλογή Χόιερ: Συμφωνία περίπου 100.000 ευρώ για τα ιστορικά ντοκουμέντα της Κατοχής

Σημαντικά ιστορικά φωτογραφικά ντοκουμέντα της περιόδου της γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα αναμένεται να περάσουν επίσημα στην κατοχή του ελληνικού κράτους, μετά τη συμφωνία του υπουργείου Πολιτισμού με τον Βέλγο συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε για τη συλλογή του Γερμανού υπολοχαγού της Βέρμαχτ, Χέρμαν Χόιερ. Η συμφωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, κινείται κοντά στις 100.000 ευρώ, ενώ προηγήθηκαν πολύωρες διαπραγματεύσεις και έλεγχος της αυθεντικότητας του υλικού.

Η συλλογή αριθμεί συνολικά 262 φωτογραφίες τραβηγμένες στην Ελλάδα την περίοδο 1943-1944, ανάμεσά τους και σπάνια τεκμήρια από τη μαζική εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944. Οι εικόνες αυτές θεωρούνται ιδιαίτερης ιστορικής αξίας, καθώς τεκμηριώνουν εγκλήματα πολέμου αλλά και την προπαγανδιστική δράση των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής.

Οι φωτογραφίες είχαν αρχικά εμφανιστεί σε ηλεκτρονική δημοπρασία μέσω εταιρείας του συλλέκτη, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Μετά από επαφές, το υλικό αποσύρθηκε από την πλατφόρμα, ενώ ξεκίνησαν διαδικασίες για την απόκτησή του και τον χαρακτηρισμό του ως μνημείου λόγω της ιστορικής του σημασίας.

Κατά τη συνάντηση στο Βέλγιο, ειδικοί του υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες εξέτασαν τη συλλογή και επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα των φωτογραφιών. Στη συνέχεια υπεγράφη προσύμφωνο, με την τελική επικύρωση να αναμένεται το επόμενο διάστημα, καθώς απαιτείται η διευθέτηση νομικών και διαδικαστικών ζητημάτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, η απόκτηση του αρχείου θεωρείται σημαντική για την ιστορική μνήμη και την τεκμηρίωση της περιόδου της Κατοχής. Όπως έχει ανακοινωθεί, το υλικό προορίζεται να παραχωρηθεί στη Βουλή των Ελλήνων, ώστε να διαφυλαχθεί και να αξιοποιηθεί επιστημονικά.

Ο ίδιος ο συλλέκτης δήλωσε ικανοποιημένος από την εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι προτιμά να μην προβεί σε περαιτέρω σχόλια έως την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η υπόθεση, πάντως, άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τη διαχείριση ιστορικών τεκμηρίων και την ανάγκη προστασίας τους από εμπορική εκμετάλλευση, ιδιαίτερα όταν συνδέονται με γεγονότα τόσο βαρύνουσας ιστορικής σημασίας.

