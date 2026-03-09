Στα δικαστήρια ο Πέτρος Φιλιππίδης – Αναβλήθηκε η δίκη της μήνυσης κατά της πρώτης καταγγέλουσας

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων παρουσιάστηκε το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου ο Πέτρος Φιλιππίδης, στο πλαίσιο της εκδίκασης της μήνυσης που έχει καταθέσει κατά της πρώτης γυναίκας που τον είχε καταγγείλει.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν προχώρησε, καθώς η δίκη αναβλήθηκε και προσδιορίστηκε εκ νέου για τις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναβολή δόθηκε επειδή οι συνήγοροι υπεράσπισης του ηθοποιού είχαν άλλες δικαστικές υποχρεώσεις και δεν μπορούσαν να παραστούν.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είχε κατηγορήσει τον Πέτρο Φιλιππίδη για δύο τετελεσμένες πράξεις, ωστόσο στη σχετική δίκη το δικαστήριο είχε αποφασίσει ομόφωνα την αθώωσή του, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Super Κατερίνα».





