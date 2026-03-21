Στα δικαστήρια ο Τσαγκαράκης: Ευαγγέλιο, ύποπτοι πίνακες και 200.000 ευρώ στο επίκεντρο της έρευνας

Μπροστά στη Δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα, Σάββατο, ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, μετά τις εξελίξεις που πυροδότησε η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε χώρους που συνδέονται με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Η έρευνα άνοιξε έναν εκτεταμένο φάκελο με πολλά επιμέρους σκέλη, καθώς οι Αρχές βρέθηκαν μπροστά σε πλήθος αντικειμένων και σημαντικά χρηματικά ευρήματα.

Στη γκαλερί που διατηρούσε στο Κολωνάκι, οι αστυνομικοί εντόπισαν σειρά αντικειμένων που περιλαμβάνουν αμφορείς, βυζαντινές εικόνες, έργα τέχνης, εκκλησιαστικά κειμήλια, αλλά και μετρητά. Το εύρος των ευρημάτων έχει ήδη στρέψει το ενδιαφέρον των ερευνών τόσο στη νομιμότητα κατοχής και διακίνησης των αντικειμένων όσο και στη συνολική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στον αποθηκευτικό χώρο στο Ελληνικό, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν περίπου 200 πίνακες που εκτιμάται ότι ενδέχεται να είναι πλαστοί. Πρόκειται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, για έργα που αποδίδονται τόσο σε Έλληνες όσο και σε ξένους καλλιτέχνες, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν ποιος βρίσκεται πίσω από την κατασκευή τους.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αναστάτωση και σε πρόσωπα που είχαν επαγγελματική σχέση με τη γκαλερί, καθώς στη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος φτάνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, επικοινωνίες από γνωστούς αγοραστές που ζητούν εξηγήσεις για έργα που είχαν αποκτήσει από τον συγκεκριμένο χώρο.

Την ίδια ώρα, ειδικοί εμπειρογνώμονες συνεχίζουν να εξετάζουν ένα προς ένα τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν, προκειμένου να καταγραφούν πλήρως και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις πλαστότητας, παρέμβασης ή αλλοίωσης. Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων αναμένεται να ενσωματωθούν στη δικογραφία και να επηρεάσουν άμεσα τη νομική αποτίμηση της υπόθεσης, τόσο για τον ίδιο τον γκαλερίστα όσο και για τυχόν άλλα πρόσωπα που μπορεί να προκύψουν στη συνέχεια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και χρηματικό ποσό περίπου 200.000 ευρώ, το οποίο εντοπίστηκε στους χώρους της επιχείρησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν πλέον την προέλευσή του και ερευνούν αν μπορεί να συνδέεται με αγοραπωλησίες έργων τέχνης ή άλλων αντικειμένων που βρίσκονται ήδη στο πεδίο της έρευνας.

Ξεχωριστό κεφάλαιο της υπόθεσης αποτελεί το σπάνιο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο ο ίδιος είχε παρουσιάσει δημόσια σε τηλεοπτική εκπομπή, χαρακτηρίζοντάς το «μουσειακό αριστούργημα». Το συγκεκριμένο αντικείμενο είχε προβληθεί και μέσω διαδικτύου, στοιχείο που προσέλκυσε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των Αρχών.

Η γκαλερί, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι είχε ήδη κινηθεί προς την κατεύθυνση της παράδοσης του Ευαγγελίου στις αρμόδιες αρχές, ώστε να εξεταστούν η αυθεντικότητα, η χρονολόγησή του και η δυνατότητα να αποκτηθεί από το ελληνικό Δημόσιο. Στην ίδια γραμμή, η εταιρεία αναφέρει ότι δεν διαθέτει εξειδικευμένο γνώστη για θρησκευτικά αντικείμενα.

Σε ό,τι αφορά τους πίνακες που βρέθηκαν στις αποθήκες, η θέση που προβάλλεται είναι ότι πρόκειται για προσωπική συλλογή του Γιώργου Τσαγκαράκη και όχι για έργα που προορίζονταν να διοχετευθούν εμπορικά στην αγορά. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα έργα αυτά αποτελούν οικογενειακή περιουσία και προέρχονται από κληρονομιά των γονέων του, ενώ, όπως υποστηρίζεται, βρίσκονται στην κατοχή της οικογένειας εδώ και περισσότερο από σαράντα χρόνια.

Τη δική του εκτίμηση για την υπόθεση κατέθεσε και ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, επισημαίνοντας ότι, με βάση τη νομοθεσία, αντικείμενα τέτοιας παλαιότητας, όπως το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο, οφείλουν να είναι δηλωμένα στις ελληνικές αρχές. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα ήδη γνωστά ευρήματα, αλλά θα επεκταθούν συνολικά στη δραστηριότητα του γκαλερίστα.

Όπως σημείωσε, αυτό που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και το νομικό βάρος της υπόθεσης είναι αν το Ευαγγέλιο μπορεί να ταυτοποιηθεί με συγκεκριμένη συλλογή ή καταγεγραμμένο αρχείο και αν προκύπτει ότι αφαιρέθηκε παράνομα από κάποιον χώρο ή κάτοχο. Αν, αντίθετα, δεν μπορεί να προσδιοριστεί η προέλευσή του και δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν δόλια αφαίρεση ή παράνομη διακίνηση, τότε το ποινικό σκέλος ενδέχεται να αποδειχθεί πιο περιορισμένο σε σχέση με τις αρχικές εντυπώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή παρουσία του Γιώργου Τσαγκαράκη σε εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο στην εξέλιξη μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να ανοίγει νέα μέτωπα και να γεννά περισσότερα ερωτήματα από όσα μέχρι στιγμής έχουν απαντηθεί.

