Στα δικαστήρια της Τρίπολης ο Μουγκοπέτρος – Του έκανε μήνυση η σύζυγός του

Μιλώντας για τους λόγους που υποβλήθηκε η μήνυση, ο δικηγόρος της συζύγου του μουσικού περιέγραψε στην ΕΡΤ ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος αφού μπήκε στο σπίτι της οικογένειας στην Τρίπολη συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του είχε ανοίξει την πόρτα για να αεριστεί ο χώρος, άρχισε να απευθύνεται προς εκείνη με έντονο τρόπο, μπροστά στα παιδιά.

Στα δικαστήρια της Τρίπολης ο Μουγκοπέτρος - Του έκανε μήνυση η σύζυγός του
26 Δεκ. 2025 13:42
Pelop News

Στα δικαστήρια της Τρίπολης μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη σύλληψή του το Σάββατο μετά από μήνυση σε βάρος του από τη σύζυγό του.

Μιλώντας για τους λόγους που υποβλήθηκε η μήνυση, ο δικηγόρος της συζύγου του μουσικού περιέγραψε στην ΕΡΤ ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος αφού μπήκε στο σπίτι της οικογένειας στην Τρίπολη συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του είχε ανοίξει την πόρτα για να αεριστεί ο χώρος, άρχισε να απευθύνεται προς εκείνη με έντονο τρόπο, μπροστά στα παιδιά.

«Υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα και άλλες που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό αυτό ήταν καθοριστικό για την απόφαση της γυναίκας να απευθυνθεί στις Αρχές.

Όπως είπε η πρωτοβουλία για την καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή αποτέλεσε «απότοκο του φόβου μιας γυναίκας» καθώς όπως υποστήριξε ήταν «επιβεβλημένο».

Σύμφωνα με τον ίδιο το ζευγάρι έχει χωρίσει από τις 15 Δεκεμβρίου και «το μόνο που έχει να χωρίσει η οικογένεια είναι την επιμέλεια και την επικοινωνία των τέκνων και τίποτα άλλο». Ο ίδιος υποστήριξε ότι η σύζυγος του μουσικού τις τελευταίες 10 ημέρες που είναι σε διάσταση, του είχε επιτρέψει να επισκέπτεται τα παιδιά στο σπίτι κατόπιν συνεννόησης.

Από την πλευρά του ο μουσικός δια του δικηγόρου του κάνει λόγο για «προσχηματική μήνυση» ενώ είχαν ραντεβού για να πάρει τα παιδιά στις 5 το απόγευμα των Χριστουγέννων. Κατά την πλευρά Μουγκοπέτρου, όταν δεν βρήκε τη σύζυγο και τα παιδιά στο σπίτι, ο ίδιος πήγε στο κατάστημα του αδελφού της και επειδή ούτε εκεί δεν βρήκε κάποιον, πήγε στο τοπικό ΑΤ για να ζητήσει να εντοπίσουν τη γυναίκα του. Εκεί ήταν που ενημερώθηκε για τη μήνυση σε βάρος του με αποτέλεσμα να συλληφθεί με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να υποβάλει και αυτός μήνυση σε βάρος της συζύγου του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:34 Υπόθεση Παπαδοπούλου: Προθεσμία μέχρι την Τρίτη πήρε ο 60χρονος γιος – Τα στοιχεία που τον οδήγησαν ενώπιον του ανακριτή
15:24 Μεγάλη προσέλευση πιστών στους Ναούς της Πάτρας τα Χριστούγεννα – Κέντρο αναφοράς ο Άγιος Ανδρέας ΦΩΤΟ
15:20 «Φωτιά, φωτιά» φώναζαν μέσα στη νύχτα: Πώς παγιδεύτηκε το 7χρονο παιδί στη φονική πυρκαγιά στη Ροδόπη
15:15 Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναιγιάλειο
15:12 Καιρός την Πρωτοχρονιά: Πώς δείχνει να μπαίνει το 2026 – Η πρόγνωση Κολυδά
15:00 Πούτιν: «Το Ντονμπάς είναι δικό μας» – Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο ανταλλαγής εδαφών εκτός της περιοχής
14:48 Αταλάντη: Της έκοψε δύο δάχτυλα δεσποζόμενος σκύλος γείτονα – Εφιαλτική επίθεση το βράδυ των Χριστουγέννων
14:36 Αλεξανδρούπολη: Ζύγιζε μόλις 9 κιλά – Τι υποστηρίζει η μητέρα του 3χρονου για τις τελευταίες εβδομάδες του παιδιού
14:26 Ελεύθερος ο Άρης Μουγκοπέτρος: Αναβολή της δίκης μέχρι τη Δευτέρα – «Σεβόμενος τα παιδιά μου, δεν θα πω τίποτα για τη μητέρα τους» ΒΙΝΤΕΟ
14:24 «Η Καλοσύνη του κόσμου»: Μια χριστουγεννιάτικη παράσταση που βάζει δύσκολες ερωτήσεις σε μικρούς και μεγάλους
14:12 Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Ο γιος της, την κλείδωνε για να πουλήσει το σπίτι – Οι καταγγελίες που προηγήθηκαν του εγκλήματος στο Κολωνάκι
14:10 Όλες οι πληρωμές που θα γίνουν από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου
13:59 Στέλιος Διονυσίου: «Πριν φύγει από τη ζωή ο πατέρας μου με ανέβασε στην σκηνή να τραγουδήσουμε και είδα πως δάκρυσε»
13:46 Ροδόπη: Από ξυλόσομπα ξεκίνησε η φωτιά στο σπίτι – Νεκρός ένας 7χρονος
13:42 Στα δικαστήρια της Τρίπολης ο Μουγκοπέτρος – Του έκανε μήνυση η σύζυγός του
13:34 Ο Δένδιας απαντά στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας: «Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά είναι αποφασισμένη»
13:21 Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Ψάχνουν νίκη οι ερυθρόλευκοι στο τέλος του 2025
13:09 Στο νοσοκομείο 16χρονη από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος
12:59 Φλώρινα: Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία επειδή τραγούδησαν στα σλάβικα
12:46 Ελένη Παπαδοπούλου: Συνελήφθη ο γιος της για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι – Πρώτα τη νάρκωσε και μετά την έκαψε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ