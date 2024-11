Στα νέα επεισόδια της διάσημης σειράς «Wednesday» η Lady Gaga

Η Lady Gaga θα συμμετέχει στη δεύτερη σεζόν της αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς «Wednesday», όπως επιβεβαίωσε το Variety.

Αν και ο χαρακτήρας που θα υποδυθεί της παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διάσημη τραγουδίστρια θα έχει ένα μικρό ρόλο στη σειρά του Νetflix.

Τα γυρίσματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Ιρλανδία και ήδη έχουν γυριστεί τα τέσσερα πρώτα επεισόδια. Παρά τις προσπάθειες της παραγωγής να της εξασφαλίσει έναν μεγαλύτερο ρόλο, αυτό τελικά δεν ήταν εφικτό.

