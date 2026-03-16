Στάρμερ σε Τραμπ: Όχι σε βρετανικά πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απέρριψε το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για αποστολή βρετανικών πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της προσπάθειας προστασίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν τηλεφωνικά, όμως το Λονδίνο δεν φαίνεται διατεθειμένο, στην παρούσα φάση, να προχωρήσει σε τέτοια στρατιωτική εμπλοκή.

Σύμφωνα με το Reuters, η βρετανική πλευρά συμφωνεί στη σημασία της επαναλειτουργίας του θαλάσσιου περάσματος και στην ανάγκη να μειωθεί η πίεση στις παγκόσμιες μεταφορές και στις τιμές της ενέργειας. Ωστόσο, η κυβέρνηση Στάρμερ δεν έχει υιοθετήσει την αμερικανική γραμμή για άμεση αποστολή πολεμικών πλοίων στην περιοχή.

Τι προσφέρει το Λονδίνο αντί για πολεμικά πλοία

Αντί για αποστολή βρετανικών μονάδων επιφανείας στα Στενά, το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει άλλες μορφές συνδρομής, όπως μέσα επιτήρησης και τεχνολογική υποστήριξη για τον εντοπισμό ναρκών και την αναχαίτιση απειλών. Το Reuters έχει επίσης μεταδώσει ότι το Λονδίνο ήδη ενισχύει τη στρατιωτική του παρουσία στην ευρύτερη περιοχή με άλλα μέσα, χωρίς όμως να δεσμεύεται για συνοδεία δεξαμενόπλοιων στο Ορμούζ.

Πλοία προς την Ανατολική Μεσόγειο, όχι στο Ορμούζ

Το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon έχει ήδη αποπλεύσει προς την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ και άλλα βρετανικά μέσα έχουν κινηθεί προς την περιοχή, κυρίως για λόγους ετοιμότητας και πιθανής υποστήριξης σε απομακρύνσεις πολιτών. Αυτό, ωστόσο, διαφέρει από μια άμεση συμμετοχή σε ναυτικές αποστολές φύλαξης εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Διαφωνία στα μέσα, όχι στον στόχο

Η βασική εικόνα είναι ότι ΗΠΑ και Βρετανία δεν διαφωνούν ως προς τον στόχο, δηλαδή την ανάγκη να αποκατασταθεί η ασφάλεια σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς του πλανήτη. Διαφωνούν όμως στο πώς θα γίνει αυτό. Ο Τραμπ πιέζει για άμεση στρατιωτική συμμετοχή συμμάχων, ενώ το Λονδίνο κρατά πιο επιφυλακτική στάση απέναντι σε μια τέτοια κλιμάκωση.

Γιατί κρατά αποστάσεις η Βρετανία

Η βρετανική επιφυλακτικότητα συνδέεται με τον αυξημένο κίνδυνο ευρύτερης εμπλοκής στη Μέση Ανατολή, αλλά και με τις απειλές που έχουν διατυπωθεί από την ιρανική πλευρά προς δυτικές χώρες. Παράλληλα, ο Στάρμερ δίνει δημόσια έμφαση στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης, υποσχόμενος μέτρα στήριξης για τα βρετανικά νοικοκυριά απέναντι στην άνοδο του κόστους ενέργειας.

