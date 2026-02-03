Στάση εργασίας στο Δημόσιο σήμερα: Διεκδίκηση επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει τρίωρη στάση από τις 12:00 έως τις 15:00 στην Αττική, με συγκέντρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 12:30 και πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών.

03 Φεβ. 2026 8:05
Pelop News

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την πραγματοποίηση τρίωρης στάσης εργασίας σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, από τις 12:00 έως τις 15:00, για όλους τους εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Αττική.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε με κεντρικό αίτημα την άμεση έκδοση απόφασης για την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Στις 12:30 μ.μ. έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), στη συμβολή των οδών Σταδίου 27 και Δραγατσανίου. Μετά το πέρας της συγκέντρωσης, οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα βασικά αιτήματα της ΑΔΕΔΥ περιλαμβάνουν:

  • Την επαναφορά και χορήγηση του 13ου και 14ου μισθού
  • Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων
  • Την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
  • Τη χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου
  • Την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί στον ιδιωτικό τομέα

Η ΑΔΕΔΥ καλεί τις ομοσπονδίες και τους εργαζόμενους του λεκανοπεδίου να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση στο ΣτΕ και στην πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να ενισχυθεί το αίτημα για αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών και βελτίωση των αποδοχών.

