Στάση εργασίας στους δήμους της Αττικής την Τετάρτη – Κάλεσμα ΠΟΕ-ΟΤΑ για συγκέντρωση στο Εφετείο

Στάση εργασίας στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής την Τετάρτη 4 Μαρτίου προκήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ, από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 11:00 π.μ.

Η Ομοσπονδία καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 08:30 το πρωί έξω από το Εφετείο Αθηνών (Κυρίλλου Λουκάρεως 14), όπου αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση σε δεύτερο βαθμό για τα καταδικασμένα πρωτόδικα μέλη της Χρυσή Αυγή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κινητοποίηση συνδέεται με την εκδίκαση της υπόθεσης και την ανάγκη, όπως επισημαίνεται, υπεράσπισης των δημοκρατικών θεσμών.

Υπενθυμίζεται ότι για το ίδιο χρονικό διάστημα έχει προγραμματίσει αντίστοιχη κινητοποίηση και η ΑΔΕΔΥ, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών στην Αττική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



