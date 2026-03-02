Στάση εργασίας στους δήμους της Αττικής την Τετάρτη – Κάλεσμα ΠΟΕ-ΟΤΑ για συγκέντρωση στο Εφετείο

Στάση εργασίας από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 11:00 π.μ. προκήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ για τους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής. Παράλληλα καλεί σε συγκέντρωση έξω από το Εφετείο Αθηνών, όπου ανακοινώνεται η απόφαση σε δεύτερο βαθμό για τη Χρυσή Αυγή.

02 Μαρ. 2026 14:02
Pelop News

Στάση εργασίας στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής την Τετάρτη 4 Μαρτίου προκήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ, από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 11:00 π.μ.

Η Ομοσπονδία καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 08:30 το πρωί έξω από το Εφετείο Αθηνών (Κυρίλλου Λουκάρεως 14), όπου αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση σε δεύτερο βαθμό για τα καταδικασμένα πρωτόδικα μέλη της Χρυσή Αυγή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κινητοποίηση συνδέεται με την εκδίκαση της υπόθεσης και την ανάγκη, όπως επισημαίνεται, υπεράσπισης των δημοκρατικών θεσμών.

Υπενθυμίζεται ότι για το ίδιο χρονικό διάστημα έχει προγραμματίσει αντίστοιχη κινητοποίηση και η ΑΔΕΔΥ, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών στην Αττική.

