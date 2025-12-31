Σταθεροποιήθηκαν οι τιμές LNG στην Ευρώπη μετά τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 2023

Σταθεροποιήθηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη προς το τέλος του 2025, μετά από μια από τις μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις, επηρεάζοντας την ενεργειακή αγορά και την οικονομία της περιοχής.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ευρωπαϊκές τιμές LNG είναι σε τροχιά να κλείσουν τη χρονιά περίπου στο μισό από τα επίπεδα που καταγράφηκαν νωρίτερα μέσα στο 2025, κινούμενες γύρω από τα 28 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η πτώση περίπου 40% αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση από το 2023, ανατρέποντας τις αρχικές προβλέψεις για έναν δύσκολο χειμώνα λόγω χαμηλών αποθεμάτων καυσίμων.

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς LNG, που άλλαξε σημαντικά τις προσδοκίες για τις ροές εφοδιασμού και τα αποθέματα στην Ευρώπη. Ένα ήπιο ξεκίνημα της περιόδου θέρμανσης, οι σταθερές ροές από τη Νορβηγία και οι αυξημένες εισαγωγές LNG συνέβαλαν στην άμβλυνση της πίεσης στην αγορά, δείχνοντας πόσο μακριά έχει προχωρήσει η Ευρώπη από την ενεργειακή κρίση πριν από τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι εισαγωγές LNG φέτος αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ.

Οι συναλλαγές πιθανότατα θα μειωθούν ενόψει των διακοπών της Πρωτοχρονιάς, ενώ οι προβλέψεις για τον καιρό δείχνουν ψυχρότερες θερμοκρασίες στη βορειοδυτική Ευρώπη κατά τα μέσα Ιανουαρίου αναφέρουν πηγές του Bloomberg. Τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται στο 63%, κάτω από τον πενταετή εποχιακό μέσο όρο του 74%, και τα προβλήματα στο ρεύμα επηρεάζουν ακόμη τις ροές από το πεδίο Troll. Παράλληλα, η τιμή του ολλανδικού φυσικού αερίου για παράδοση Φεβρουαρίου αυξήθηκε κατά 1,1%, φτάνοντας τα 27,84 ευρώ ανά μεγαβατώρα στο Άμστερνταμ.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι, παρά τη σταθεροποίηση, η αγορά παραμένει ευαίσθητη σε γεωπολιτικές εξελίξεις και στις ροές εφοδιασμού. Ωστόσο, η τρέχουσα πτώση των τιμών προσφέρει ανακούφιση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αναμορφώνει τις προσδοκίες για το 2026.

