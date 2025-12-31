Σταθεροποιήθηκαν οι τιμές LNG στην Ευρώπη μετά τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 2023

Οι ευρωπαϊκές τιμές LNG είναι σε τροχιά να κλείσουν τη χρονιά περίπου στο μισό από τα επίπεδα που καταγράφηκαν νωρίτερα μέσα στο 2025, κινούμενες γύρω από τα 28 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η πτώση περίπου 40% αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση από το 2023, ανατρέποντας τις αρχικές προβλέψεις για έναν δύσκολο χειμώνα λόγω χαμηλών αποθεμάτων καυσίμων.

Σταθεροποιήθηκαν οι τιμές LNG στην Ευρώπη μετά τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 2023
31 Δεκ. 2025 15:14
Pelop News

Σταθεροποιήθηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη προς το τέλος του 2025, μετά από μια από τις μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις, επηρεάζοντας την ενεργειακή αγορά και την οικονομία της περιοχής.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ευρωπαϊκές τιμές LNG είναι σε τροχιά να κλείσουν τη χρονιά περίπου στο μισό από τα επίπεδα που καταγράφηκαν νωρίτερα μέσα στο 2025, κινούμενες γύρω από τα 28 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η πτώση περίπου 40% αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση από το 2023, ανατρέποντας τις αρχικές προβλέψεις για έναν δύσκολο χειμώνα λόγω χαμηλών αποθεμάτων καυσίμων.

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς LNG, που άλλαξε σημαντικά τις προσδοκίες για τις ροές εφοδιασμού και τα αποθέματα στην Ευρώπη. Ένα ήπιο ξεκίνημα της περιόδου θέρμανσης, οι σταθερές ροές από τη Νορβηγία και οι αυξημένες εισαγωγές LNG συνέβαλαν στην άμβλυνση της πίεσης στην αγορά, δείχνοντας πόσο μακριά έχει προχωρήσει η Ευρώπη από την ενεργειακή κρίση πριν από τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι εισαγωγές LNG φέτος αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ.

Οι συναλλαγές πιθανότατα θα μειωθούν ενόψει των διακοπών της Πρωτοχρονιάς, ενώ οι προβλέψεις για τον καιρό δείχνουν ψυχρότερες θερμοκρασίες στη βορειοδυτική Ευρώπη κατά τα μέσα Ιανουαρίου αναφέρουν πηγές του Bloomberg. Τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται στο 63%, κάτω από τον πενταετή εποχιακό μέσο όρο του 74%, και τα προβλήματα στο ρεύμα επηρεάζουν ακόμη τις ροές από το πεδίο Troll. Παράλληλα, η τιμή του ολλανδικού φυσικού αερίου για παράδοση Φεβρουαρίου αυξήθηκε κατά 1,1%, φτάνοντας τα 27,84 ευρώ ανά μεγαβατώρα στο Άμστερνταμ.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι, παρά τη σταθεροποίηση, η αγορά παραμένει ευαίσθητη σε γεωπολιτικές εξελίξεις και στις ροές εφοδιασμού. Ωστόσο, η τρέχουσα πτώση των τιμών προσφέρει ανακούφιση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αναμορφώνει τις προσδοκίες για το 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:19 Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών- Κορίνθου (ΒΙΝΤΕΟ)
18:10 Πρωτοχρονιά στο γήπεδο για τον Απόλλωνα
18:00 Οι αμυδρές ελπίδες του 2026
17:51 Στατίνες και χοληστερόλη: Οδηγός για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα
17:41 Είπαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Νίκο Ανδρουλάκη στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στον Πειραιά
17:30 Υπουργείο Ανάπτυξης: Παράταση ενός μήνα στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ
17:21 Κυριάκος Πιερρακάκης: Το 2025 άφησε καθαρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία ΒΙΝΤΕΟ
17:09 Σέρρες – Σταματούν οι εθελοντές την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη: «Ψάχνουμε στα τυφλά»
16:58 Πάτρα: «Μπλόκο» στα πολεμικά καταφύγια – Τι συνέβη
16:49 Η απόφαση της ΕΠΣ Αχαΐας για το Ατρόμητος – Αχαϊκή
16:30 Απολογισμός Τσιάρα για το 2025: Κλείνει μια δύσκολη χρονιά για τον πρωτογενή τομέα με πληρωμές 3,8 δισ. ευρώ
16:18 Απειλητικός ο Ερντογάν στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του: Δεν θα ανεχθούμε αρπακτικές πρακτικές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα μας
16:07 Έκθεση ΟΟΣΑ «Health at a Glance 2025»: Πού αντέχει και πού υστερεί το ελληνικό σύστημα υγείας
15:53 ΕΦΚΑ: Δύο ταχυτήτων οι αποδοχές – Ποιος είναι ο μέσος μισθός στις μεγάλες επιχειρήσεις και ποιος στις μικρότερες
15:41 Βραζιλία: Στο νοσοκομείο ο Ρομπέρτο Κάρλος
15:27 Αγριος ξυλοδαρμός 15χρονου στην Πάτρα – Νεανική βία χωρίς φρένο
15:14 Σταθεροποιήθηκαν οι τιμές LNG στην Ευρώπη μετά τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 2023
15:03 Καποδίστριας: Ο μπάρμπα Γιάννης που δεν χώρεσε στην Ελλάδα των μικρών 
14:50 Καιρός – Πρωτοχρονιά 2026: Με χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένα φαινόμενα η αλλαγή του χρόνου
14:40 Πάτρα: Τρεις νεαροί έκλεψαν δύο ανήλικους που έλεγαν τα κάλαντα στην Εξω Αγυιά ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ