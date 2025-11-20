Στατιστικά ανεργίας ΔΥΠΑ – Οκτώβριος 2025: Στα 768.001 άτομα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
Υψηλή συμμετοχή γυναικών, κυριαρχία ηλικιακής ομάδας 30-44 ετών
Στα 768.001 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον Οκτώβριο 2025. Από αυτούς, 410.859 (53,5%) παραμένουν άνεργοι για διάστημα άνω των 12 μηνών, ενώ 357.142 (46,5%) είναι εγγεγραμμένοι για μικρότερο χρονικό διάστημα.
Ιδιαίτερα υψηλή παραμένει η συμμετοχή των γυναικών, οι οποίες αντιστοιχούν στο 66,2% των εγγεγραμμένων (508.370 άτομα), έναντι 259.631 ανδρών (33,8%).
Ηλικιακά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά
Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων, με 228.942 άτομα (29,8%).
Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, κυριαρχεί η δευτεροβάθμια εκπαίδευση με 366.855 άτομα (47,8%).
Περιφερειακή κατανομή
Τις περισσότερες εγγραφές παρουσιάζουν:
- Αττική: 253.170 άτομα (33%)
- Κεντρική Μακεδονία: 154.632 άτομα (20,1%)
Επιδοτούμενοι άνεργοι
Οι επιδοτούμενοι άνεργοι για τον Οκτώβριο 2025 ανήλθαν σε 131.994 άτομα. Από αυτούς:
- 117.350 (88,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες,
- 14.644 (11,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.
Φύλο:
49.439 άνδρες (37,5%)
82.555 γυναίκες (62,5%)
Ανά κατηγορία:
- 105.960 κοινοί άνεργοι (80,3%)
- 1.334 οικοδόμοι (1%)
- 14.644 εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων (11,1%)
- 1.401 εποχικοί αγροτικών εργασιών (1,1%)
- 8.602 εκπαιδευτικοί (6,5%)
Μεταβολές σε σχέση με Οκτώβριο 2024 και Σεπτέμβριο 2025
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων:
Μειώθηκε κατά 65.057 άτομα (-7,8%) σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024
Αυξήθηκε κατά 47.962 άτομα (6,7%) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025
Οι επιδοτούμενοι άνεργοι:
Αυξήθηκαν κατά 13.923 άτομα (11,8%) σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024
Μειώθηκαν κατά 39.673 άτομα (-23,1%) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News