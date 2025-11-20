Στατιστικά ανεργίας ΔΥΠΑ – Οκτώβριος 2025: Στα 768.001 άτομα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι

Υψηλή συμμετοχή γυναικών, κυριαρχία ηλικιακής ομάδας 30-44 ετών

Στατιστικά ανεργίας ΔΥΠΑ – Οκτώβριος 2025: Στα 768.001 άτομα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
20 Νοέ. 2025 14:16
Pelop News

Στα 768.001 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον Οκτώβριο 2025. Από αυτούς, 410.859 (53,5%) παραμένουν άνεργοι για διάστημα άνω των 12 μηνών, ενώ 357.142 (46,5%) είναι εγγεγραμμένοι για μικρότερο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερα υψηλή παραμένει η συμμετοχή των γυναικών, οι οποίες αντιστοιχούν στο 66,2% των εγγεγραμμένων (508.370 άτομα), έναντι 259.631 ανδρών (33,8%).

Ηλικιακά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων, με 228.942 άτομα (29,8%).
Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, κυριαρχεί η δευτεροβάθμια εκπαίδευση με 366.855 άτομα (47,8%).

Περιφερειακή κατανομή

Τις περισσότερες εγγραφές παρουσιάζουν:

  • Αττική: 253.170 άτομα (33%)
  • Κεντρική Μακεδονία: 154.632 άτομα (20,1%)

Επιδοτούμενοι άνεργοι

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι για τον Οκτώβριο 2025 ανήλθαν σε 131.994 άτομα. Από αυτούς:

  • 117.350 (88,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες,
  • 14.644 (11,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Φύλο:

49.439 άνδρες (37,5%)

82.555 γυναίκες (62,5%)

Ανά κατηγορία:

  • 105.960 κοινοί άνεργοι (80,3%)
  • 1.334 οικοδόμοι (1%)
  • 14.644 εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων (11,1%)
  • 1.401 εποχικοί αγροτικών εργασιών (1,1%)
  • 8.602 εκπαιδευτικοί (6,5%)

Μεταβολές σε σχέση με Οκτώβριο 2024 και Σεπτέμβριο 2025

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων:

Μειώθηκε κατά 65.057 άτομα (-7,8%) σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024

Αυξήθηκε κατά 47.962 άτομα (6,7%) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι:

Αυξήθηκαν κατά 13.923 άτομα (11,8%) σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024

Μειώθηκαν κατά 39.673 άτομα (-23,1%) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:04 Θεσσαλία: Δύο νέες συλλήψεις για παραβιάσεις μέτρων κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων
17:00 Ωρα κρουαζιέρας για τη Δυτ. Ελλάδα: Ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη για την Πάτρα
17:00 Δήμητρα Παπαδήμα: «Η Πηνελόπη Δέλτα είναι μια φωτιά που δεν σβήνει – Με καίει και με γεννά ξανά»
16:53 Λύγισε ο Αλέξης Τσίπρας στην κηδεία Φλαμπουράρη: «Αλέκο, δεν σε αποχαιρετώ – Θα είσαι πάντα στο DNA μας»
16:46 Κόσοβο: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 28 Δεκεμβρίου
16:38 Χανιά: Μαθητής 16 ετών στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό από συμμαθητή του μέσα στο σχολείο
16:30 Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ: Η μελέτη της Data Consultants για το μέλλον της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα
16:28 Ορειβατικά παπούτσια – Μπορούν Αυτά τα Παπούτσια να Είναι Πρακτικά και Μοδάτα σε Urban Σύνολα;
16:23 Πειραιάς: Συνελήφθη 34χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε οδηγό ταξί
16:16 Δυναμική έναρξη στο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025: «Επαγγελματική κατάρτιση: Κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων»
16:07 Πολύεδρο: Ένα εικαστικό Σάββατο για μικρούς και μεγάλους
16:00 Πάτρα: Είδος προς εξαφάνιση τα περίπτερα, τι λένε στην «Π» οι επαγγελματίες
15:59 ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο, δείτε το ΦΕΚ
15:52 Νέα τουρκική πρόκληση στο Αγαθονήσι: Προειδοποιητικές βολές από το Λιμενικό
15:45 Ευλογιά αιγοπροβάτων: 20 νέα μέτρα θωράκισης της κτηνοτροφίας
15:33 Πάτρα: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
15:27 108 Ταινίες, 70 Δημιουργοί, 16 Πόλεις: Ξεκινά το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου
15:26 Τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη: Βαρύ το κλίμα στο Πάρκο Ελευθερίας ΦΩΤΟ
15:16 ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή άνοδος στον τουρισμό τον Σεπτέμβριο, θετικά πρόσημα σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις
15:07 Πορτογαλία: Απίστευτο περιστατικό bullying σε σχολείο, του ακρωτηρίασαν δύο δάχτυλα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ