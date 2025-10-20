Σταυράκη: Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν, ασκώ ιδιαίτερη επιρροή πάνω τους, αναπτύσσω σχέση εμπιστοσύνης,

Έχουν ιδιαίτερη αδυναμία με σκηνές λατρείας. Με θαυμάζουν ως καθηγήτρια

20 Οκτ. 2025 20:41
Pelop News

Την αγάπη που δέχεται από τους μαθητές της υπογράμμισε η Μαρίνα Σταυράκη, κάνοντας λόγο για «σκηνές λατρείας». Όπως ανέφερε, τα παιδιά τη θαυμάζουν ως καθηγήτρια, με εκείνη να ασκεί μεγάλη επιρροή πάνω τους λόγω της εμπιστοσύνης που φροντίζει να τους εμπνέει.

«Τα παιδιά στο σχολείο μου έχουν ιδιαίτερη αδυναμία με σκηνές λατρείας. Με θαυμάζουν ως καθηγήτρια και ασκώ ιδιαίτερη επιρροή πάνω τους γιατί αναπτύσσω σχέση εμπιστοσύνης», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Μαρίνα Σταυράκη ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή, αλλά και για τον πρώην σύζυγό της. Όπως εξήγησε, είναι θετική σε έναν έρωτα, ενώ ξεκαθάρισε πως η σχέση της με τον Γιώργο Πατούλη είναι κομμάτι αποκλειστικά του παρελθόντος. «Ανοιχτός άνθρωπος είμαι, αν είναι να έρθει ένας καινούργιος έρωτας, θα έρθει. Δεν με ενοχλεί να με φωνάζουν κυρία Πατούλη στον δρόμο. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ, η σχέση μου με τον Γιώργο Πατούλη ανήκει στο απώτατο παρελθόν», σημείωσε.
