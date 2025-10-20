Σταυράκη: Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν, ασκώ ιδιαίτερη επιρροή πάνω τους, αναπτύσσω σχέση εμπιστοσύνης,

Την αγάπη που δέχεται από τους μαθητές της υπογράμμισε η Μαρίνα Σταυράκη, κάνοντας λόγο για «σκηνές λατρείας». Όπως ανέφερε, τα παιδιά τη θαυμάζουν ως καθηγήτρια, με εκείνη να ασκεί μεγάλη επιρροή πάνω τους λόγω της εμπιστοσύνης που φροντίζει να τους εμπνέει.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Μαρίνα Σταυράκη ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή, αλλά και για τον πρώην σύζυγό της. Όπως εξήγησε, είναι θετική σε έναν έρωτα, ενώ ξεκαθάρισε πως η σχέση της με τον Γιώργο Πατούλη είναι κομμάτι αποκλειστικά του παρελθόντος. «Ανοιχτός άνθρωπος είμαι, αν είναι να έρθει ένας καινούργιος έρωτας, θα έρθει. Δεν με ενοχλεί να με φωνάζουν κυρία Πατούλη στον δρόμο. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ, η σχέση μου με τον Γιώργο Πατούλη ανήκει στο απώτατο παρελθόν», σημείωσε.

