Σταύρος Δημοσθένους: Ποιός ήταν ο 49χρονος Κύπριος που δολοφονήθηκε κοντά στο σπίτι του

Η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους συγκλόνισε τον κόσμο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Ο τρόπος με τον οποίο δολοφονήθηκε και η προσπάθεια του γιού του να τον κρατήσει στη ζωή δείχνουν πολλά για τη ζωή του 49χρονου επιχειρηματία.

Ο 49χρονος επιχειρηματίας δολοφονήθηκε κοντά στο σπίτι του, μετά από πυροβολισμούς, ενώ οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητό του. Ο γιος του προσπάθησε να τον μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όμως στη διαδρομή εξέπνευσε. Το περίεργο στην προσπάθεια μεταφοράς του στο νοσοκομείο ήταν πως τράκαραν με τη Rolls Royce και τελικά ένας πολίτης τους πήγε εκεί, όμως ήταν πλέον πολύ αργά.

Ο Σταύρος Δημοσθένους πριν ασχοληθεί με το χώρο του ποδοσφαίρου διατηρούσε νυχτερινά μαγαζιά στην Κύπρο. Πρώτα ανέλαβε τον Άρη Λεμεσού του 2014 και παρέμεινε εκεί για πέντε χρόνια. Το 2021 ξεκίνησε τη συμμετοχή του στην Καρμιώτισσα.

Ποιός είναι ο επιχειρηματίας, Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε στο αυτοκίνητό του

Ο Σταύρος Δημοσθένους ήταν επιχειρηματίας, ποδοσφαιρικός παράγοντας και πρόεδρος της ομάδας Καρμιώτισσα Πολεμιδών της Λεμεσού.

Μπορεί να ασχολούνταν με τις επιχειρήσεις του και το ποδόσφαιρο, όμως οι ρόλοι που απολάμβανε περισσότερο ήταν αυτοί του πατέρα αλλά και του παππού. Ο Σταύρος Δημοσθένους είχε δύο γιους και μία κόρη, η οποία του χάρισε το μοναδικό εγγόνι που πρόλαβε να γνωρίσει και στο οποίο είχε τεράστια αδυναμία, όπως λένε οι φίλοι του.

Η ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο

Το 2014 ανέλαβε τα ηνία του Άρη Λεμεσού. Πέντε χρόνια μετά ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ομάδα. Η εμπλοκή του όμως με τα ποδοσφαιρικά δε σταμάτησε εκεί. Ούτε μία δεκαετία αργότερα ανέλαβε την Προεδρία της ομάδας της Καρμιώτισσας. Μόλις ένα χρόνο μετά το 2021 έδωσε τη σκυτάλη της Προεδρίας στον Λευκορώσο στον Ντιμίτρι Πούνιν ωστόσο επέστρεψε ξανά το Νοέμβριο του 2023.

Το Μάιο του 2025 ο ίδιος είχε δηλώσει ότι παραιτήθηκε από την Προεδρία, αναφέροντας ότι έκανε σκέψεις να διεκδικήσει την Προεδρία της ΚΟΠ κάτι που ωστόσο τελικώς δεν έπραξε.

Η ανακοίνωση της Καρμιώτισσας μετά την είδηση της δολοφονίας του

«17.10.2025 • Η μέρα που σταμάτησε ο χρόνος για όλους μας. Δεν βάζουμε ασπρόμαυρες φωτογραφίες γιατί αυτό δεν ταιριάζει στον Σταύρο Δημοσθένους. Ντόμπρος, μάγκας, παντελονάτος που δεν έσκυψε λεπτό το κεφάλι του Για πάντα στη σκέψη και στη καρδιά μας, με τα λόγια του και την νοοτροπία του να μας οδηγούν. Σε ευχαριστούμε για όλα Πρόεδρε. Εκ μέρους της οικογενείας της Καρμιώτισσας».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



