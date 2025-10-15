Σταυρούλα Παναγοπούλου Νικολάου: Στεκόμαστε στο πλευρό του Δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου

Η ανακοίνωση της Συνδικαλιστικής Δημοκρατικής Ενωτικής Συμμαχίας, παράταξης του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, αναφέρει:

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό απρόκλητης βιαιοπραγίας κατά του γνωστού δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου, ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ απερίφραστα αυτές τις τραμπούκικες συμπεριφοράς βίας σε οποιαδήποτε μορφή, λεκτική, σωματική, ψυχολογική, συμπεριφορές ρατσιστικές, σεξιστικές, έλεγχο σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, επίθεση στην ελευθερία του λόγου, επίθεση στην ελευθερία του Τύπου. Τα φαινόμενα αυτά είναι καταδικαστέα από όπου και να προέρχονται.

Δυστυχώς στην πόλη μας και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αυτές οι συμπεριφορές βίας είναι επαναλαμβανόμενες, προέρχονται και υποστηρίζονται από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.

Συγκεκριμένα στελέχη του χώρου αυτού, επικαλούμενοι την συνδικαλιστική ιδιότητα, δηλώνουν ότι «εκπροσωπούν την εργατική τάξη» της περιοχής μας και περιφέρονται ως κοινοί νταήδες εκφοβίζοντας και απειλώντας συμπολίτες μας. Ως επιβράβευση μάλιστα, τους δίδονται αξιώματα από τον πολιτικό τους φορέα.

Αυτό όμως δεν είναι συνδικαλισμός. Ο Συνδικαλισμός έχει αρχές, αξίες και επιδεικνύει αλληλεγγύη και αδελφοσύνη προς τον συνάνθρωπο.

Αυτά τα φαινόμενα δυστυχώς δεν είναι καινούρια στην πόλη. Ήταν οι ίδιοι άνθρωποι και ο ίδιος πολιτικός χώρος, όταν το 2017 με τις τραμπούκικες ενέργειες του κατέλυσαν τη Δημοκρατία στο Ε.Κ. Πάτρας. Τότε οι φορείς της Πάτρας δεν αντέδρασαν σε αυτό που συνέβαινε και δεν είχαν ιδέα για το τι θα ακολουθούσε.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το δικαίωμα στην Απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, όπως συνταγματικά κατοχυρωμένο είναι και το δικαίωμα στην Εργασία. Η συμμετοχή ή όχι στην Απεργία αποτελεί προσωπική επιλογή και κανείς δεν νομιμοποιείται να εξαναγκάζει κάποιον σε απεργία αν δεν το επιθυμεί.

Για αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες και τις συμπεριφορές βίας δεν υπήρξε ποτέ παραδειγματική τιμωρία. Παρά την πληθώρα δικών στις οποίες παραπέμφθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, δυστυχώς η αργή απονομή δικαιοσύνης λειτουργεί ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ για αυτούς, επιβραβεύοντας, τελικά, τη γενίκευση των αντιδημοκρατικών βίαιων συμπεριφορών.

Από όλους εμάς εξαρτάται εάν θα αλλάξει το καθεστώς βίας και ανομίας που έχει εδραιωθεί στην πόλη μας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



