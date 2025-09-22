Σταυρούπολη: 17χρονος με κλεμμένη μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με περιπολικό

Ο ανήλικος συνελήφθη. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.

Σταυρούπολη: 17χρονος με κλεμμένη μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με περιπολικό
22 Σεπ. 2025 10:34
Pelop News

Ένα επεισοδιακό περιστατικό σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν 17χρονος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, προσκρούοντας σε περιπολικό και προκαλώντας υλικές ζημιές.

Θεσσαλονίκη: 29χρονη συνελήφθη για εγκατάλειψη τριών ανήλικων παιδιών στο σπίτι

Ο ανήλικος συνελήφθη, ενώ κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του πέντε κλειδιά – πασπαρτού από διάφορα δίκυκλα, υποδηλώνοντας πιθανή εμπλοκή και σε άλλες κλοπές.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί αν ο 17χρονος συμμετείχε σε επιπλέον περιστατικά κλοπών ή φθορών.
