Σταυρούπολη: 17χρονος με κλεμμένη μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με περιπολικό

Ένα επεισοδιακό περιστατικό σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν 17χρονος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, προσκρούοντας σε περιπολικό και προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ο ανήλικος συνελήφθη, ενώ κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του πέντε κλειδιά – πασπαρτού από διάφορα δίκυκλα, υποδηλώνοντας πιθανή εμπλοκή και σε άλλες κλοπές.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί αν ο 17χρονος συμμετείχε σε επιπλέον περιστατικά κλοπών ή φθορών.

