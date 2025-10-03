Στέφανος Ντούσκος: Μετά το χρυσό, ήρθε και ασημένιο μετάλλιο στο σπριντ 500μ.

Εξαιρετική είναι η παρουσία του Στέφανου Ντούσκου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που πραγματοποιείται στη Σαγκάη. Ο Έλληνας αθλητής ανέβηκε στο βάθρο για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, κατακτώντας ασημένιο μετάλλιο στο σπριντ 500μ.

Ο Ντούσκος ήταν και σήμερα εξαιρετικός συνεχίζοντας με τη φόρα που του έδωσε το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε την περασμένη Κυριακή στο μονό σκιφ.

Ο μόνος που κατάφερε να τον περάσει τερματίζοντας πρώτος, ήταν ο Λευκορώσος Ζαλάτι, με τον Ντούσκο να έρχεται δεύτερος έχοντας ταυτόχρονο τερματισμό με τον Λιθουανό, Μπελιάουσκας.

Ο 28χρονος κωπηλάτης επιστρέφει στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (06/10, 00:55) φέρνοντας μαζί του από την Κίνα ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



