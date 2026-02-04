Στεγαστικά δάνεια: Άλμα 46,3% και ιστορικό ρεκόρ το 2025 – Κλειδί το «Σπίτι Μου ΙΙ»

Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για την ελληνική τραπεζική αγορά δανείων, με τις εκταμιεύσεις νέων χρηματοδοτήσεων να καταγράφουν ισχυρή άνοδο σε όλες τις βασικές κατηγορίες, μετά από πολυετή περίοδο συρρίκνωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η μεγαλύτερη δυναμική παρατηρήθηκε στα στεγαστικά δάνεια, τα οποία παρουσίασαν αύξηση 46,3% σε ετήσια βάση.

Αναλυτικά:

Νέα στεγαστικά δάνεια : 45.000 νοικοκυριά

: 45.000 νοικοκυριά Συνολικό ύψος εκταμιεύσεων: 2,649 δισ. ευρώ (από 1,810 δισ. ευρώ το 2024)

Κομβικό ρόλο στην επανεκκίνηση της στεγαστικής πίστης διαδραμάτισε το πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙ», μέσω του οποίου χορηγήθηκαν 7.657 δάνεια συνολικού ύψους 831 εκατ. ευρώ. Τραπεζικά στελέχη σημειώνουν ότι, παρά τις δυσκολίες (έλεγχοι τίτλων, τακτοποιήσεις ακινήτων), ο χρόνος εκταμίευσης έχει μειωθεί σημαντικά χάρη στο σύστημα προγραμματισμένων ραντεβού.

Μικρές επιχειρήσεις – Σημαντική στήριξη ρευστότητας

Τα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ και δάνεια έως 1 εκατ. ευρώ) παρουσίασαν αύξηση 10,5% σε σχέση με το 2024.

Εκταμιεύσεις : 2,509 δισ. ευρώ (από 2,270 δισ. ευρώ)

: 2,509 δισ. ευρώ (από 2,270 δισ. ευρώ) Δικαιούχοι: 38.912 μικρές επιχειρήσεις

Καταναλωτικά δάνεια: Ψηφιακή στροφή

Η καταναλωτική πίστη κατέγραψε άνοδο 15,1%, με τις εκταμιεύσεις να φτάνουν τα 1,584 δισ. ευρώ (από 1,376 δισ. ευρώ το 2024).

Εντυπωσιακή είναι η στροφή προς τα ψηφιακά κανάλια: από τα 432.474 νέα καταναλωτικά δάνεια, η συντριπτική πλειονότητα χορηγήθηκε μέσω Internet και Mobile Banking, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα.

Σύγκριση 2024 – 2025

Κατηγορία Δανείου Εκταμιεύσεις 2024 (€) Εκταμιεύσεις 2025 (€) Μεταβολή Στεγαστικά 1,810 δισ. 2,649 δισ. +46,3% Μικρές Επιχειρήσεις 2,270 δισ. 2,509 δισ. +10,5% Καταναλωτικά 1,376 δισ. 1,584 δισ. +15,1%

