Στεγαστική κρίση: Νέα μελέτη διαΝΕΟσις-ΙΟΒΕ προτείνει στοχευμένο έλεγχο ενοικίων, Ταμείο Ασφάλισης μισθώσεων και μέτρα για κενά ακίνητα

Η στεγαστική πίεση στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε δομικό πρόβλημα, με τα ενοίκια να αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα και τις δαπάνες στέγασης να απορροφούν κατά μέσο όρο το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών – ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (19,2%). Αυτό αποτυπώνεται σε νέα μελέτη της διαΝΕΟσις, σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, υπό τον συντονισμό του γενικού διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή Νίκου Βέττα, η οποία αναδεικνύει τις βαθιές στρεβλώσεις της αγοράς κατοικίας και προτείνει ένα συνεκτικό πλαίσιο παρεμβάσεων.

Δείτε ακόμα: Στεγαστικό: «Mega» πακέτο παρεμβάσεων 2,6 δισ. για φθηνότερα ενοίκια και νέες κατοικίες

Η έρευνα εντοπίζει τις βασικές αιτίες: περιορισμένη προσφορά κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση, υπερσυγκέντρωση ζήτησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εξάπλωση βραχυχρόνιων μισθώσεων σε κεντρικές γειτονιές και ιστορική προτίμηση πολιτικών υπέρ της ιδιοκατοίκησης. Το αποτέλεσμα είναι αυξημένη ανασφάλεια, ιδιαίτερα για ενοικιαστές, νέα νοικοκυριά και ευάλωτες ομάδες.

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στοχευμένος έλεγχος ενοικίων Εισαγωγή ευέλικτων μηχανισμών σε περιοχές με οξυμένο πρόβλημα, που θα αποτρέπουν ακραίες ανατιμήσεις χωρίς οριζόντια πλαφόν. Οι ρυθμίσεις θα λαμβάνουν υπόψη τοπικές συνθήκες και θα διατηρούν κίνητρα για ιδιοκτήτες, ώστε να μην περιοριστεί περαιτέρω η προσφορά.

Εισαγωγή ευέλικτων μηχανισμών σε περιοχές με οξυμένο πρόβλημα, που θα αποτρέπουν ακραίες ανατιμήσεις χωρίς οριζόντια πλαφόν. Οι ρυθμίσεις θα λαμβάνουν υπόψη τοπικές συνθήκες και θα διατηρούν κίνητρα για ιδιοκτήτες, ώστε να μην περιοριστεί περαιτέρω η προσφορά. Ταμείο Ασφάλισης Εκμισθώσεων Δημιουργία ειδικού ταμείου (χρηματοδοτούμενου εν μέρει από φόρο εισοδήματος ενοικίων) που θα καλύπτει ρίσκα ιδιοκτητών (απλήρωτα ενοίκια, φθορές, δικαστικά έξοδα), καθιστώντας τη μακροχρόνια μίσθωση πιο ελκυστική. Πρότυπο: διεθνείς πρακτικές με «δίχτυ ασφαλείας» για εκμισθωτές.

Δημιουργία ειδικού ταμείου (χρηματοδοτούμενου εν μέρει από φόρο εισοδήματος ενοικίων) που θα καλύπτει ρίσκα ιδιοκτητών (απλήρωτα ενοίκια, φθορές, δικαστικά έξοδα), καθιστώντας τη μακροχρόνια μίσθωση πιο ελκυστική. Πρότυπο: διεθνείς πρακτικές με «δίχτυ ασφαλείας» για εκμισθωτές. Βελτίωση επιδομάτων στέγασης Σύνδεση ενισχύσεων με το πραγματικό ποσοστό εισοδήματος που δαπανάται για ενοίκιο, χρήση αντικειμενικότερων εισοδηματικών κριτηρίων και καλύτερη στόχευση, ώστε οι πόροι να φτάνουν πιο αποτελεσματικά σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Σύνδεση ενισχύσεων με το πραγματικό ποσοστό εισοδήματος που δαπανάται για ενοίκιο, χρήση αντικειμενικότερων εισοδηματικών κριτηρίων και καλύτερη στόχευση, ώστε οι πόροι να φτάνουν πιο αποτελεσματικά σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ενεργοποίηση κενών ακινήτων Επιδοτήσεις ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, υπό προϋποθέσεις ανώτατου ορίου ενοικίου και ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης. Στόχος: μετατροπή του «αδρανούς» αποθέματος σε διαθέσιμη προσφορά.

Επιδοτήσεις ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, υπό προϋποθέσεις ανώτατου ορίου ενοικίου και ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης. Στόχος: μετατροπή του «αδρανούς» αποθέματος σε διαθέσιμη προσφορά. Ρύθμιση βραχυχρόνιων μισθώσεων και Χρυσή Βίζα Γεωγραφικά στοχευμένα μέτρα περιορισμού βραχυχρόνιων μισθώσεων και περαιτέρω περιορισμός ή αποσύνδεση της Χρυσής Βίζας από την αγορά κατοικίας.

Η μελέτη καταλήγει ότι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης απαιτεί συνεκτικό πλαίσιο κοινωνικής στέγασης, αξιοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος και ισορροπημένες παρεμβάσεις τόσο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά. Ο στοχευμένος έλεγχος ενοικίων, με σαφή κοινωνικά και οικονομικά αντίβαρα, προβάλλεται ως εργαλείο που η Πολιτεία δεν μπορεί πλέον να παρακάμπτει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



