Στεγαστικό: «Mega» πακέτο παρεμβάσεων 2,6 δισ. για φθηνότερα ενοίκια και νέες κατοικίες
29 παρεμβάσεις διετίας 2025-2026 συνολικού ύψους 2,6 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει φέτος το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα της τελευταίας δεκαετίας. Ανακαινίσεις παλιών σπιτιών, περιορισμοί Airbnb, επιστροφές ενοικίων και φοροελαφρύνσεις σε πρώτο πλάνο.
Η κυβέρνηση ολοκληρώνει φέτος ένα εκτεταμένο πρόγραμμα 29 παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος που υπερβαίνει τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στη διετία 2025-2026.
Οι δράσεις στοχεύουν κυρίως στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση ή ιδιοκατοίκηση, μέσω συνδυασμού νέων προγραμμάτων επιδότησης, φορολογικών κινήτρων και ρυθμιστικών περιορισμών (όπως η περαιτέρω σύσφιξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων). Το πακέτο συνεχίζει και ενισχύει προηγούμενες πρωτοβουλίες από το 2024 και νωρίτερα.
Κύριες νέες δράσεις που ξεκινούν το 2026
Μεταξύ των σημαντικότερων νέων μέτρων που δρομολογούνται εντός του 2026 ξεχωρίζουν:
- Πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών ύψους 400 εκατ. ευρώ (χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ 2021-2027, με δυνατότητα επέκτασης). Επιχορηγείται το 80% του κόστους ανακαίνισης (έως 36.000 ευρώ ανώτατα, ή 300 ευρώ/τ.μ.), με προσαυξήσεις 5% για πολύτεκνους/τρίτεκνους/ΑΜΕΑ και επιπλέον 5% για ορεινές/νησιωτικές περιοχές. Το 80% του προϋπολογισμού αφορά κλειστές κατοικίες και το 20% ιδιοκατοικούμενες. Επιλέξιμα ακίνητα: οικοδομική άδεια πριν το 1990 και εμβαδόν έως 120 τ.μ. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια (25.000€ άγαμος, 35.000€ ζευγάρι +5.000€/τέκνο κ.λπ.).
- Ειδικό πρόγραμμα ανακαίνισης δημοτικών/περιφερειακών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, για μακροχρόνια μίσθωση σε εργαζόμενους δημοσίων υπηρεσιών, εκπαίδευσης, υγείας και ασφαλείας (προϋπολογισμός 1,5% των Περιφερειακών Προγραμμάτων).
- Επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως (ένα επιπλέον) σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές εκτός Αττικής και Π.Ε. Θεσσαλονίκης, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια (περίπου 50.000 ωφελούμενοι, κόστος 20 εκατ. €/έτος, αναδρομική εφαρμογή με καταβολή εντός Α’ τριμήνου 2026).
- Επέκταση περιορισμών βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Α’ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης από 1η Μαρτίου 2026 (με δυνατότητα παράτασης).
- Κίνητρα για κατασκευή νέων κατοικιών αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση τουλάχιστον 10 ετών («built to rent»), με έκπτωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.
- Πολεοδομική ρύθμιση για ταχεία μετατροπή μη οικιστικών ακινήτων (γραφεία, καταστήματα κ.λπ.) σε κατοικίες, με πρόσθετα φορολογικά κίνητρα για εταιρείες που τα διαθέτουν σε προσιτή μακροχρόνια μίσθωση.
- Θεσμοθέτηση Μητρώου φερεγγυότητας ενοικιαστών (πιλοτική αρχές 2026, πλήρης από μέσα έτους).
Συνεχιζόμενα και επεκτεινόμενα μέτρα το 2026
Σημαντικές παρατάσεις και βελτιώσεις αφορούν:
- Επέκταση τριετούς φοροαπαλλαγής για κενά ακίνητα που μετατρέπονται σε μακροχρόνια μίσθωση (διεύρυνση κριτηρίων για πολύτεκνους και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων).
- Μείωση 50% και σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς (έως 1.500-1.700 κατοίκους σε παραμεθόριες περιοχές), αφορά ~1 εκατ. ακίνητα (κόστος 75 εκατ. €/έτος).
- Παράταση αναστολής ΦΠΑ σε νέες οικοδομές και μείωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων.
- Ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια 12.000-24.000 € (ωφελούμενοι ~161.500 ιδιοκτήτες).
Βασικά μέτρα από το 2025 που συνεχίζονται
Μεταξύ άλλων, το «ΣΠΙΤΙ μου ΙΙ» (προϋπολογισμός 2 δισ. €, χαμηλότοκα δάνεια για νέους 25-50 ετών), η επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως σε ενοικιαστές (κόστος 200 εκατ. €/έτος), η απαγόρευση νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στο κέντρο Αθήνας και η διπλασιασμός επιδότησης στο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω».
Συνολικό κόστος και στόχος
Το συνολικό υπολογιζόμενο κόστος για τη διετία 2025-2026 ανέρχεται σε 2,637 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2 δισ. αφορούν κυρίως το «ΣΠΙΤΙ μου ΙΙ», 420 εκατ. νέα προγράμματα και 217 εκατ. λειτουργικά μέτρα. Στόχος παραμένει η σταδιακή ανακούφιση των νοικοκυριών από τις υψηλές τιμές ενοικίων και η ενίσχυση της διαθεσιμότητας προσιτής στέγης.
