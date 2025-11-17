Στεγαστικό: Έρχεται νέο πακέτο παρεμβάσεων έως τέλος του χρόνου, τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Με τη στεγαστική πίεση να εντείνεται, η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα νέο πλαίσιο παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί πριν από την ολοκλήρωση του 2025, χωρίς να αναμένει τις επίσημες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναμένονται στις αρχές του 2026. Τη σχετική πρόθεση επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξή του.

Η νέα δέσμη μέτρων θα επικεντρωθεί κυρίως στην ενίσχυση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Η κυβέρνηση επιδιώκει να αποφύγει πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις, καθώς δεν υπάρχει ακόμη πλήρης εικόνα για την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων ρυθμίσεων, ενώ ο προϋπολογισμός του 2026 οδεύει προς ψήφιση.

Πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών ακινήτων

Κεντρικό στοιχείο των ανακοινώσεων αναμένεται να αποτελέσει ένα διευρυμένο πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης παλαιότερων κατοικιών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Αττική —όπου το στεγαστικό πρόβλημα είναι εντονότερο— οκτώ στα δέκα κλειστά ακίνητα είναι κατασκευής δεκαετίας του 1970.

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να στοχεύσει σε αυτά τα ακίνητα, με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με το «Σπίτι Μου 2» και με ανώτατο όριο επιφάνειας, ώστε να εξαιρεθούν μεγαλύτερα ακίνητα που απαιτούν υψηλότερο κόστος ανακαίνισης. Η υλοποίηση υπολογίζεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Νέες παρεμβάσεις στο «Σπίτι Μου 2»

Παράλληλα, το πρόγραμμα «Σπίτι Μου 2» αναμένεται να υποστεί νέες αλλαγές. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει ήδη υποβάλει προτάσεις για διεύρυνση των εισοδηματικών και ηλικιακών ορίων και αναμένει την τελική έγκριση.

Βραχυχρόνια μίσθωση

Στο υπό διαμόρφωση πακέτο μέτρων περιλαμβάνονται και νέες περιοχές όπου θα απαγορεύονται νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης, πέραν όσων ισχύουν ήδη στην Αττική. Σύμφωνα με μελέτη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων, έχουν εντοπιστεί 14 επιπλέον περιοχές με υψηλή πίεση στην κατοικία, ενώ η μελέτη προτείνει ακόμη και απαγορεύσεις ανά δρόμο, βάσει δεδομένων τουριστικής έντασης.

Την ίδια στιγμή, ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή νέοι περιορισμοί στο πλαίσιο του προγράμματος Golden Visa, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που απαγορεύει τη διάθεση ακινήτων σε βραχυχρόνια μίσθωση για επενδύσεις από το 2024 και μετά.

Πρόσθετα μέτρα υπό εξέταση

Σε συνεννόηση με την Κομισιόν, εξετάζονται επίσης:

Η αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας μέσω του νέου νομοσχεδίου για σχολάζουσες κληρονομιές και ακίνητα αδρανών ιδρυμάτων.

Η ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας.

Η επέκταση των διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών.

Η επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Η διευκόλυνση στη διαχείριση των περίπου 20.000 κλειστών ακινήτων τραπεζών και servicers, με στόχο την επαναφορά τους στην αγορά.

Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται έως το τέλος του έτους.

Πηγή: skai.gr

