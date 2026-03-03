Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Εγκαταλείψτε άμεσα τη Μέση Ανατολή»

Έκτακτη προειδοποίηση σε Αμερικανούς πολίτες λόγω ιρανικών αντιποίνων

03 Μαρ. 2026 9:08
Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 έκτακτη και κατηγορηματική προειδοποίηση, καλώντας όλους τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από τη Μέση Ανατολή, λόγω του υψηλού κινδύνου από ιρανικά αντίποινα μετά τις πρόσφατες αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν.

Η προειδοποίηση χαρακτηρίζεται ως «Level 4 – Do Not Travel» (Μην Ταξιδεύετε) για τις περισσότερες χώρες της περιοχής, ενώ για ορισμένες (όπως Ιράν, Λίβανος, Υεμένη, Συρία) ισχύει ήδη «Do Not Travel» εδώ και καιρό. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τονίζει ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή και ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για πλήγματα, απαγωγές, τρομοκρατικές ενέργειες και ξαφνικές κλιμακώσεις.

Χώρες που περιλαμβάνονται στην έκτακτη προειδοποίηση αποχώρησης:

  • Μπαχρέιν
  • Αίγυπτος
  • Ιράν
  • Ιράκ
  • Ισραήλ
  • Λωρίδα της Γάζας
  • Ιορδανία
  • Κουβέιτ
  • Λίβανος
  • Ομάν
  • Κατάρ
  • Σαουδική Αραβία
  • Συρία
  • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
  • Υεμένη

Η αμερικανική κυβέρνηση συνιστά στους πολίτες που βρίσκονται ήδη στις παραπάνω χώρες να εγκαταλείψουν αμέσως με εμπορικές πτήσεις όσο αυτές είναι ακόμη διαθέσιμες, να αποφύγουν συγκεντρώσεις, να παρακολουθούν τα τοπικά ΜΜΕ και να ενημερώνονται συνεχώς μέσω του προγράμματος Smart Traveler Enrollment Program (STEP).

Η προειδοποίηση έρχεται λίγες ώρες μετά την επίθεση με drones στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ και ενώ συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και συμμάχων στην περιοχή.

