Μέση Ανατολή: Χτύπημα σε Αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν, drones κατά της πρεσβείας στη Σ. Αραβία – Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

«Θα ανταποδώσουμε σύντομα» η απάντηση Τραμπ στα Ιρανικά χτυπήματα σε Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν.

03 Μαρ. 2026 7:10
Pelop News

Νεότερη ενημέρωση: Η Μοσάντ είχε χακάρει τις κάμερες εδώ και έναν χρόνο, ήξερε τα πάντα για τον Χαμενεϊ

Την αποκάλυψη κάνουν οι Financial Times, αναφέροντας ως κρίσιμο σημείο το ότι η Μοσάντ είχε χακάρει εδώ και χρόνια το δίκτυο καμερών κυκλοφορίας της Τεχεράνης για να κατασκοπεύουν τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τους σωματοφύλακές του και άλλους κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους.

Νεότερη Ενημέρωση: Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Εγκαταλείψτε άμεσα τη Μέση Ανατολή»

Νεότερη Ενημέρωση: Η Γαλλία στέλνει στρατό στην Κύπρο, θετική ανταπόκριση και από Γερμανία

Νεότερη Ενημέρωση: Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ δέχτηκε επίθεση από δύο drones, με αποτέλεσμα «περιορισμένη πυρκαγιά και μικρές υλικές ζημιές στο κτίριο», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αποφάσισε να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον της χώρας, επειδή ήταν η «τελευταία και καλύτερη ευκαιρία» να σταματήσει το καθεστώς του Ιράν.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν «επίθεση μεγάλης κλίμακας» στοχοποιώντας αμερικανική αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους.

Πρώτη Ενημέρωση: To Ιράν επιτέθηκε με drone στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία. «Θα απαντήσουμε σύντομα» ήταν η πρώτη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ

Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό τα ξημερώματα της Τρίτης 3/03/2026.

