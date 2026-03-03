Μέση Ανατολή: Χτύπημα σε Αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν, drones κατά της πρεσβείας στη Σ. Αραβία – Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
«Θα ανταποδώσουμε σύντομα» η απάντηση Τραμπ στα Ιρανικά χτυπήματα σε Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν.
Νεότερη ενημέρωση: Η Μοσάντ είχε χακάρει τις κάμερες εδώ και έναν χρόνο, ήξερε τα πάντα για τον Χαμενεϊ
Την αποκάλυψη κάνουν οι Financial Times, αναφέροντας ως κρίσιμο σημείο το ότι η Μοσάντ είχε χακάρει εδώ και χρόνια το δίκτυο καμερών κυκλοφορίας της Τεχεράνης για να κατασκοπεύουν τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τους σωματοφύλακές του και άλλους κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους.
Νεότερη Ενημέρωση: Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Εγκαταλείψτε άμεσα τη Μέση Ανατολή»
Νεότερη Ενημέρωση: Η Γαλλία στέλνει στρατό στην Κύπρο, θετική ανταπόκριση και από Γερμανία
Νεότερη Ενημέρωση: Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ δέχτηκε επίθεση από δύο drones, με αποτέλεσμα «περιορισμένη πυρκαγιά και μικρές υλικές ζημιές στο κτίριο», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.
Η εξέλιξη έρχεται μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αποφάσισε να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον της χώρας, επειδή ήταν η «τελευταία και καλύτερη ευκαιρία» να σταματήσει το καθεστώς του Ιράν.
Νωρίς το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν «επίθεση μεγάλης κλίμακας» στοχοποιώντας αμερικανική αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους.
Πρώτη Ενημέρωση: To Ιράν επιτέθηκε με drone στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία. «Θα απαντήσουμε σύντομα» ήταν η πρώτη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ
Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό τα ξημερώματα της Τρίτης 3/03/2026.
