Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας για τον πόλεμο, τι είπε ο Λαβρόφ

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ επανέλαβε επίσης ότι υπάρχει επιβεβαίωση από την IAEA και υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ ότι το Ιράν δεν επιχειρούσε να παράγει πυρηνικά όπλα

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας για τον πόλεμο, τι είπε ο Λαβρόφ
03 Μαρ. 2026 12:06
Pelop News

Πριν από λίγο είχαμε την πρώτη αντίδραση της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατήγγειλε σήμερα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως ουσιαστικά έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή και προειδοποιώντας για τις σοβαρές επιπτώσεις που αυτός έχει στην περιφερειακή ασφάλεια.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Λαβρόφ τόνισε ότι οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή που προκαλούν ανθρώπινα θύματα, είτε στο Ιράν είτε σε άλλες χώρες του Κόλπου, πρέπει να σταματήσουν αμέσως, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες της επιθετικότητας κατά του Ιράν γίνονται αισθητές σε ολόκληρη την περιοχή και αυξάνουν την ένταση και την ανασφάλεια. Τα σχόλιά του έρχονται καθώς η σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει ευρεία καταδίκη και ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ επανέλαβε επίσης ότι υπάρχει επιβεβαίωση από την IAEA και υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ ότι το Ιράν δεν επιχειρούσε να παράγει πυρηνικά όπλα, μια θέση που διαφοροποιείται από τους ισχυρισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογηθούν οι στρατιωτικές ενέργειες.

Απαντώντας σε πιθανότητα κυρώσεων του ΟΗΕ σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω των πράξεων τους κατά του Ιράν, ο Λαβρόφ εκτίμησε ότι τέτοιες κυρώσεις δεν πρόκειται να επιβληθούν, σημειώνοντας παράλληλα ότι κανείς δεν θα τολμούσε να επιβάλει κυρώσεις στις ΗΠΑ.

Ο Λαβρόφ υπογράμμισε, επιπλέον, ότι χρειάζεται να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς βλέπουν οι ΗΠΑ τον εαυτό τους στις διεθνείς σχέσεις και ποιο ρόλο αποδίδουν σε άλλες χώρες με πυρηνικό οπλοστάσιο. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία του Πούτιν για σύνοδο των ηγετών των «πέντε πυρηνικών δυνάμεων» παραμένει επίκαιρη και η ανάγκη για συζήτηση είναι «επιτακτική».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:16 Σπάμε τα ταμπού: Μιλάμε για την κατάθλιψη
19:04 Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια τον CEO της Cepal, Θόδωρο Αθανασόπουλο
19:00 H χυδαιότητα στο διαδίκτυο
18:40 Λοτσάρης στον Peloponnisos FM: «Αδικη για τον Ερμή η επιλογή της ΕΣΠΕΠ»
18:30 Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ
18:24 Ο Απόστολος Βλάχος ανακοινώνει επίσημα τη «Κεντρική Πορεία»
18:16 Info Day «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης»: Στο επίκεντρο το πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου
18:11 Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα
18:11 Γιάννης Βρούτσης: Μήπως να τον πολιτογραφήσουμε πατρινό;
18:00 Πάτρα: Τρεις μήνες χωρίς πρόοδο για το τρένο – Γιατί λέει «όχι» ο Πελετίδης στον Κυρανάκη, οι προϋποθέσεις του Καραχάλιου
17:58 Γίναμε Σικάγο, πυροβολισμοί στον δρόμο, ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ!
17:50 «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου», η απάντηση της Αγγελικής Νικολούλη για την εκπομπή της
17:49 Νεκρός μία ημέρα μετά τον διορισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν
17:40 Ραγδαίες εξελίξεις στη Euroleague, χάνουν την έδρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι
17:32 Πάτρα – Κατολίσθηση στο Λυκοχορό: Το drone του pelop.gr κατέγραψε το μέγεθος της ζημιάς ΒΙΝΤΕΟ
17:24 Ελεύθερος ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο
17:19 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης
17:10 Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Έργο πνοής για την Πάτρα, νέο ταρτάν, επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από τον Υπουργό Αθλητισμού
17:00 Παύλος Μαρινάκης στην «Π»: «Εχω μάθει να βάζω όρια» – Τι είπε για τρίτη τετραετία, την ακρίβεια και τους θεσμούς ΒΙΝΤΕΟ
16:50 Νέα πλήγματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Ισοπεδώθηκε το κτίριο που θα εκλεγόταν ο νέος ηγέτης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ