Η Μοσάντ είχε χακάρει τις κάμερες εδώ και έναν χρόνο, ήξερε τα πάντα για τον Χαμενεϊ

Ένα πλήρες σχέδιο, σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, προκειμένου να ξέρουν τα πάντα γύρω από τον Χαμενεΐ, αποκαλύπτεται ότι είχαν εφαρμόσει η Μοσάντ και το Ισραήλ.

Την αποκάλυψη κάνουν οι Financial Times, αναφέροντας ως κρίσιμο σημείο το ότι η Μοσάντ είχε χακάρει εδώ και χρόνια το δίκτυο καμερών κυκλοφορίας της Τεχεράνης για να κατασκοπεύουν τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τους σωματοφύλακές του και άλλους κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους.

Αυτές τις κάμερες τις χρησιμοποιούσε το καθεστώς για να κατασκοπεύει τους Ιρανούς. Και αποδείχθηκε αφενός ευάλωτο, αφετέρου ήταν τελικά εκείνο το μέσο που επέτρεψε στον εχθρό να γνωρίζει κάθε γωνιά της Τεχεράνης σαν να είναι κάποιος γνωστός του δρόμος στην Ιερουσαλήμ, καθώς και να παρακολουθεί κάθε κίνηση του Χαμενεΐ, των αξιωματούχων του καθεστώτος και κάθε σωματοφύλακα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Ήξεραν ανά πάσα στιγμή πού βρισκόταν ο Χαμενεΐ, μέχρι και πού πάρκαραν οι σωματοφύλακές του.

Ο πληροφοριοδότης εκ των έσω

Επιπλέον, η CIA είχε κάποιον εκ των έσω πληροφοριοδότη που έδινε κάθε πληροφορία που χρειάζονταν, και το Σάββατο το πρωί έδωσε κρίσιμες πληροφορίες για τη σύσκεψη.

Μόλις είχαν τα στοιχεία για τη σύσκεψη αποφάσισαν να επέμβουν. Δεν ήταν μια απόφαση που είχε ληφθεί εκ των προτέρων, ελήφθη επί τόπου αφού θεωρήθηκε ως ευκαιρία κατά την οποία θα αιφνιδιαζόταν ο Χαμενεΐ και δεν θα προλάβαινε να πάει στο καταφύγιο.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα των FT, την κρίσιμη στιγμή η Μοσάντ χάκαρε και τους πύργους τηλεφωνίας στη γύρω περιοχή από το προεδρικό μέγαρο στην Τεχεράνη, και έτσι οι σωματοφύλακες του Χαμενεΐ δεν μπορούσαν να ενημερωθούν για τυχόν κινδύνους.

