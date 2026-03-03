ΟΗΕ: Στους 787 έχουν φτάσει οι νεκροί

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, επικαλούμενη την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν έχει ανέλθει σε 787 και είναι πιθανό να αυξηθεί, καθώς οι πολεμικές συγκρούσεις συνεχίζονται.

Χθες, Δευτέρα, η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος έκανε λόγο για 555 νεκρούς σε όλο το Ιράν από την έναρξη των ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων .

