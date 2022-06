Στέιτ Ντιπάρτμεντ για ελληνοτουρκικά: Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να προστατεύεται

Ερώτημα στον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις, απήυθυνε τούρκος δημοσιογράφος λέγοντας ότι η Αθήνα εξοπλίζει τα νησιά κατά παραβίαση διεθνών συνθηκών και ζήτησε να μάθει ποια είναι η θέση των ΗΠΑ για το θέμα.

Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να προστατεύεται, ήταν η απάντηση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το θέμα της «στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών» στο Αιγαίο.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε στον δημοσιογράφος «η θέση μας είναι η ίδια που ακούσατε πριν από μερικές εβδομάδες: η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται»

