Στέκεστε όρθιοι και σας ανεβαίνει η πίεση;

Προσέξτε, η σημαντική αύξηση της αρτηριακής πίεσης όταν στεκόμαστε όρθιοι μπορεί να αποτελέσει διαγνωστικό δείκτη όσων αντιμετωπίζουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, όπως είναι η καρδιακή προσβολή και το εγκεφαλικό επεισόδιο, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Hypertension.

«Τα ευρήματα αυτά μπορεί να δικαιολογήσουν την έναρξη της θεραπείας για την αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης συμπεριλαμβανομένων και των φαρμακευτικών σκευασμάτων νωρίτερα σε ασθενείς με μεγάλη αύξηση της αρτηριακής πίεσης κατά την ορθοστασία» τόνισε ο Paolo Palatini, επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας και καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Padova, στην Ιταλία.

Συχνά, η συστολική αρτηριακή πίεση πέφτει ελαφρώς όταν σηκωνόμαστε όρθιοι. Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές παρατήρησαν την αντίθετη αντίδραση – η αύξηση δηλαδή της συστολικής αρτηριακής πίεσης με το που σηκωθούμε- που αποτελεί παράγοντα κινδύνου για καρδιακή προσβολή και άλλες σοβαρές καρδιαγγειακές νόσους.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν 1207 ανθρώπους που πήραν μέρος στην έρευνα HARVEST, μία μελέτη που ξεκίνησε από την Ιταλία το 1990 και περιελάμβανε νέους 18-45 ετών με αρύθμιστη υπέρταση πρώτου βαθμού (δηλαδη με συστολική πίεση 140-159 mmHg και/ή διαστολική 90-100 mmHg). Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν είχαν λάβει προηγουμένως φάρμακα για τη ρύθμιση της αρτηριακής τους πίεσης και όλοι είχαν χαρακτηριστεί ως χαμηλού κινδυνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 33 έτη ενώ το 72% εξ αυτών ήταν άνδρες.

Κατά την έρευνα, λήφθηκαν έξι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης του κάθε ένα εκ των συμμετεχόντων σε διάφορες καταστάσεις, όρθιοι, ξαπλωμένοι κ.α. Οι 120 εξ αυτών με την υψηλότερη αρτηριακή πίεση κατά την ορθοστασία είχαν σημειώσει κατά μέσο όρο αύξηση 11.4 mmHg. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες είχαν μέση πτώση της συστολικής πίεσης κατά 3.8 mmHg σε όρθια θέση.

Οι ερευνητές συνέκριναν τους παράγοντες κινδύνου της καρδιακής νόσου, τις εργαστηριακές μελέτες και την εμφάνιση μείζονων καρδιαγγειακών παθήσεων (όπως είναι η καρδιακή προσβολή, το εγκεφαλικό επεισόδιο, το ανεύρυσμα αορτικής αρτηρίας) και τη χρόνια νεφρική νόσο, μεταξύ των συμμετεχόντων. Σε ορισμένες αναλύσεις παρατηρήθηκε ακόμα και κολπική μαρμαρυγή, μία αρρυθμία που προκαλεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα αποτελέσματα προσαρμόστηκαν στην ηλικία, το φύλο και το οικογενειακό ιστορικό.

Στα 17 χρόνια που παρακολουθούνταν οι συμμετέχοντες, καταγράφηκαν 105 μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα, τα πιο συχνά από τα οποία ήταν η καρδιακή προσβολή, ο πόνος στο στήθος και το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τα άτομα στην ομάδα με την αύξηση της αρτηριακής πίεσης κατά 10%:

Είχαν διπλάσιες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν κάποιο μείζον καρδιαγγειακό επεισόδιο,

-Δεν διέτρεχαν κάποιον κίνδυνο κατά την έναρξης των μετρήσεων

-Είχαν περισσότερες πιθανότητες να είναι καπνιστές

-Είχαν χαμηλότερα επίπεδα χοληστερόλης

-Είχαν χαμηλότερη συστολική αρτηριακή πίεση όταν ξάπλωναν συγκριτικά με την άλλη ομάδα ( 140.5 mm Hg vs. 146.0 mm Hg)

«Το αποτέλεσμα της έρευνας, επιβεβαιώνει την αρχική μας υπόθεση πως η μεγάλη αύξηση της αρτηριακή πίεσης όταν σηκωνόμαστε όρθιοι θα μπορούσε να αποτελεί προγνωστικό εργαλείο για τους νέους με υψηλή αρτηριακή πίεση» τόνισε ο καθηγητής Palatini. Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, «αυτό που μας εξέπληξε όμως ήταν ότι ακόμα και μία μικρή αύξηση της πίεσης κατά την ορθοστασία μπορεί να προμηνύει μακροπρόθεσμα μείζονα καρδιακά συμβάντα».

