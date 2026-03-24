Στενά του Ορμούζ: Εκατοντάδες πλοία σε αναμονή εν μέσω κλιμάκωσης και απειλών

Η εικόνα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με μεγάλο αριθμό πλοίων να έχει περιορίσει την κίνησή του ή να περιμένει αρόδο, καθώς η κρίση στην περιοχή συνεχίζει να επηρεάζει ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή αγορά ενέργειας. Σύμφωνα με το Reuters, η λειτουργία του στενού παραμένει σε μεγάλο βαθμό διαταραγμένη, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας κρατά σε επιφυλακή ναυτιλιακές, αγορές και κυβερνήσεις.

Το νέο κύμα ανησυχίας εντάθηκε μετά το πενθήμερο τελεσίγραφο που έχει δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για την αποκατάσταση της ομαλής διέλευσης από το πέρασμα, με την Ουάσιγκτον να προειδοποιεί για αντίποινα αν δεν υπάρξει μεταβολή της κατάστασης. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη δηλώνει ότι το στενό είναι ανοιχτό για όσα πλοία δεν συνδέονται με «εχθρικές» χώρες, διατηρώντας ωστόσο ουσιαστικά ένα καθεστώς αυξημένου ελέγχου και αβεβαιότητας.

📸Aerial view: Current situation in the Strait of Hormuz pic.twitter.com/jatWKVQsFR — News.Az (@news_az) March 24, 2026

Η αναστάτωση έχει ήδη περάσει στις αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου, μετά από απότομη πτώση όταν ανακοινώθηκε η αναβολή αμερικανικών πληγμάτων, κινήθηκαν ξανά ανοδικά, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η κρίση παραμένει ανοιχτή και ότι ακόμη και μια προσωρινή αποκλιμάκωση δεν αρκεί για να αποκαταστήσει άμεσα τη ροή εφοδιασμού. Το Reuters σημειώνει ότι η διατάραξη στα Στενά του Ορμούζ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς παράγοντες πίεσης για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Παράλληλα, εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές κινήσεις για να μείνει ανοιχτό το πέρασμα, με κυβερνήσεις και οργανισμούς να προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη αναστολή της ομαλής ναυσιπλοΐας θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο, στα καύσιμα και στην οικονομική σταθερότητα. Το βασικό ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση, αλλά και πόσο γρήγορα θα μπορέσει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη διέλευση από το πιο ευαίσθητο θαλάσσιο σημείο της περιοχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



