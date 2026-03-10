Στενά του Ορμούζ: Νέα προειδοποίηση από την Τεχεράνη για την ασφάλεια στην περιοχή

Η νέα παρέμβαση από την Τεχεράνη κρατά ξανά τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο, σε μια στιγμή που η ναυσιπλοΐα και η αγορά ενέργειας παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτες.

10 Μαρ. 2026
Νέο μήνυμα με σαφές γεωπολιτικό αποτύπωμα έστειλε το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, με τον Αλί Λαριτζανί να παρουσιάζει το στρατηγικό πέρασμα ως σημείο καμπής για την επόμενη ημέρα στην περιοχή. Ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος και στενός σύμβουλος της ηγεσίας της χώρας υποστήριξε, μέσω ανάρτησής του, ότι τα Στενά του Ορμούζ είτε θα συνδεθούν με «ειρήνη και σταθερότητα» είτε θα γίνουν πεδίο «ήττας και βασάνων» για όσους, όπως ανέφερε, επιδιώκουν την κλιμάκωση.

Η τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο που η Τεχεράνη έχει εντείνει τη ρητορική της γύρω από την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και ειδικά γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Σύμφωνα με το Reuters, η κρίση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στις θαλάσσιες μεταφορές και στην ενεργειακή αγορά, με το πέρασμα να έχει ουσιαστικά μπλοκαριστεί από τις πολεμικές επιχειρήσεις και τις επιθέσεις στην περιοχή.

Ο Λαριτζανί έχει βρεθεί στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες ως ένα από τα πρόσωπα που εκφράζουν δημόσια τη γραμμή της Τεχεράνης. Ήδη από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου είχε δηλώσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ασφάλεια στα Στενά όσο συνεχίζεται ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, απαντώντας έτσι στις δυτικές συζητήσεις για ενδεχόμενη στρατιωτική παρουσία ή αποστολές προστασίας στην περιοχή.

Τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται νευραλγικός κόμβος για τη διεθνή αγορά ενέργειας, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου. Η παρατεταμένη αποσταθεροποίηση έχει ήδη οδηγήσει σε απότομες διακυμάνσεις στις τιμές, με το Brent να εκτινάσσεται σχεδόν στα 120 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσει, ενώ μεγάλες εταιρείες όπως η Aramco προειδοποιούν για «καταστροφικές συνέπειες» αν η κατάσταση παραμείνει ως έχει.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η νέα δήλωση της ιρανικής πλευράς ερμηνεύεται ως ακόμη ένα μήνυμα ότι η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τα Στενά όχι μόνο ως θαλάσσιο διάδρομο, αλλά και ως κρίσιμο μοχλό πίεσης στη σύγκρουση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το αν η επόμενη φάση θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση ή σε νέα ένταση, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν θα αποκατασταθεί η ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών στην περιοχή.

