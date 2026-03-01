Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 150 τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα

Τουλάχιστον 150 δεξαμενόπλοια, μεταξύ των οποίων πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου και LNG, παραμένουν αγκυροβολημένα την Κυριακή (1/3) στα ανοιχτά του Κόλπου, καθώς το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας αναταραχής μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, τα ναυτιλιακά δεδομένα δείχνουν ότι δεκάδες ακόμη πλοία είναι ακινητοποιημένα στην άλλη πλευρά του στρατηγικού περάσματος. Η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή οδήγησε την Τεχεράνη να ανακοινώσει το κλείσιμο της ναυσιπλοΐας, προκαλώντας ασφυξία στις διεθνείς μεταφορές ενέργειας.

Επισημαίνεται ότι τα δεξαμενόπλοια έχουν συγκεντρωθεί στα ανοικτά των μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών του Κόλπου. Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters που βασίζονται σε δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από την πλατφόρμα Marine Traffic, τα πλοία βρίσκονται κοντά στο Ιράκ, στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ.

Πολλά από τα πλοία είναι σταματημένα εντός των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) βασικών χωρών της περιοχής, όπως το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η ΑΟΖ εκτείνεται έως και 24 μίλια πέρα από τα τοπικά χωρικά όρια των 12 ναυτικών μιλίων. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία, δεκάδες φορτηγά πλοία βρίσκονται επίσης συγκεντρωμένα σε διάφορες ΑΟΖ της περιοχής.

Σχεδόν το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου περνά από τα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Ιράν. Από το ίδιο σημείο διακινούνται και τεράστιοι όγκοι LNG από το Κατάρ.

