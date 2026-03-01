Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 150 τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα

Η κλιμάκωση της έντασης οδήγησε την Τεχεράνη να ανακοινώσει το κλείσιμο της ναυσιπλοΐας, προκαλώντας ασφυξία στις διεθνείς μεταφορές ενέργειας.

Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 150 τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα
01 Μαρ. 2026 17:21
Pelop News

Τουλάχιστον 150 δεξαμενόπλοια, μεταξύ των οποίων πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου και LNG, παραμένουν αγκυροβολημένα την Κυριακή (1/3) στα ανοιχτά του Κόλπου, καθώς το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας αναταραχής μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, τα ναυτιλιακά δεδομένα δείχνουν ότι δεκάδες ακόμη πλοία είναι ακινητοποιημένα στην άλλη πλευρά του στρατηγικού περάσματος. Η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή οδήγησε την Τεχεράνη να ανακοινώσει το κλείσιμο της ναυσιπλοΐας, προκαλώντας ασφυξία στις διεθνείς μεταφορές ενέργειας.

Επισημαίνεται ότι τα δεξαμενόπλοια έχουν συγκεντρωθεί στα ανοικτά των μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών του Κόλπου. Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters που βασίζονται σε δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από την πλατφόρμα Marine Traffic, τα πλοία βρίσκονται κοντά στο Ιράκ, στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ.

Πολλά από τα πλοία είναι σταματημένα εντός των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) βασικών χωρών της περιοχής, όπως το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η ΑΟΖ εκτείνεται έως και 24 μίλια πέρα από τα τοπικά χωρικά όρια των 12 ναυτικών μιλίων. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία, δεκάδες φορτηγά πλοία βρίσκονται επίσης συγκεντρωμένα σε διάφορες ΑΟΖ της περιοχής.

Σχεδόν το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου περνά από τα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Ιράν. Από το ίδιο σημείο διακινούνται και τεράστιοι όγκοι LNG από το Κατάρ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:49 Ντουμπάι: Στα υπόγεια γνωστού ξενοδοχείου έχουν στηθεί καταφύγια
18:38 Μέση Ανατολή: Πανηγυρίζουν Τραμπ και Νετανιάχου για τις επιθέσεις, «Το Ιράν ζήτησε συνομιλίες»
18:30 «Αυτό είναι το κελί μου!» – Ιστορίες πίστης με μοναχούς στα μοναστήρια της Πάτρας
18:24 Επέστρεψε στα γκολ ο Ελ Κααμπί, νίκησε ο Ολυμπιακός!
18:19 Πρωταθλητής Ελλάδας ο Προμηθέας, κατέκτησε το Rising Stars – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
18:14 Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» – Φωτογραφίες
18:09 Ο ΑΟ Αιγιαλέων προηγήθηκε, αλλά έχασε από την ΑΕΚ
18:07 Ο Βαγγέλης Λιόλιος στα πάτρια εδάφη για το Rising Stars – Φωτογραφίες
17:59 Κικίλιας: «Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα για στα στενά του Ορμούζ»
17:50 Α. Παναγιωτόπουλος για Οδοντωτό: Κυβέρνηση και Περιφερειάρχης δεν μπορούν να είναι απλοί θεατές
17:40 Ο Κουρέτας βράβευσε τον ήρωα καπετάνιο από τη Σκιάθο
17:30 Βρέθηκε νεκρή στην Αγία Παρασκευή Αγρινίου η γυναίκα που αγνοούνταν
17:21 Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 150 τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα
17:12 Η ΝΕΠ φιλικό «διαζύγιο» με τη Σελέστ Αλμενταρίζ
17:08 Ο Μούλας κρατάει την Παναχαϊκή στη Γ’ Εθνική!
17:04 ΙΧ έπιασε φωτιά την ώρα που ήταν στα διόδια
16:55 Η επίθεση ΗΠΑ και Ιράν σκότωσε 148 κορίτσια σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν
16:49 Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» – Φωτογραφίες/νικητές
16:49 Ο Κουτσούμπας μιλάει για γκανγκστερική επέμβαση των Αμερικάνων και Ισραηλινών
16:39 ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Να δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ