Στενά του Ορμούζ: Τον αποκλεισμό τους ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ – Φόβοι για νέα ανάφλεξη και άλμα στο πετρέλαιο

Η κρίση ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη μπαίνει σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι προχωρούν σε ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Η εξέλιξη αυτή ήρθε αμέσως μετά το ναυάγιο των συνομιλιών στο Πακιστάν και ήδη προκαλεί αναταράξεις στην αγορά πετρελαίου και νέο κύμα ανησυχίας για τη Μέση Ανατολή.

13 Απρ. 2026 8:55
Pelop News

Σε μια κίνηση με βαριές γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι από σήμερα, Δευτέρα 13 Απριλίου, θέτουν σε εφαρμογή ναυτικό αποκλεισμό που αφορά όλα τα πλοία τα οποία εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια στον Αραβικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με τις αμερικανικές ανακοινώσεις, η διέλευση πλοίων που κατευθύνονται προς μη ιρανικούς προορισμούς μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν διακόπτεται, όμως το μέτρο συνιστά σαφή και σοβαρή κλιμάκωση απέναντι στην Τεχεράνη.

Η απόφαση ήρθε αμέσως μετά την κατάρρευση των επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ισλαμαμπάντ, οι οποίες θεωρούνταν οι υψηλότερου επιπέδου απευθείας συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν από το 1979. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε την αποτυχία στην άρνηση του Ιράν να εγκαταλείψει οριστικά τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, ενώ από την άλλη πλευρά η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για μαξιμαλιστικές απαιτήσεις και έλλειψη εμπιστοσύνης.

Τα Στενά του Ορμούζ ξανά στο επίκεντρο

Το βάρος της νέας κρίσης πέφτει ξανά στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα στον κόσμο για τη διακίνηση πετρελαίου. Η Ουάσιγκτον ξεκαθαρίζει ότι δεν κλείνει συνολικά τη δίοδο για όλη τη ναυσιπλοΐα, ωστόσο ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αρκεί για να αναζωπυρώσει σενάρια γενικευμένης αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Ήδη διεθνή μέσα καταγράφουν επιβράδυνση ή αναστροφή πορείας δεξαμενόπλοιων, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες επαναξιολογούν το ρίσκο.

Από ιρανικής πλευράς, οι Φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι θεωρούν κάθε προσέγγιση στρατιωτικών πλοίων προς την περιοχή ως παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας. Παράλληλα, επιμένουν ότι η ναυσιπλοΐα στο στενό παραμένει υπό ιρανικό έλεγχο και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει υπό απειλές. Το μήνυμα είναι σαφές: το Ιράν δεν εμφανίζεται διατεθειμένο να απορροφήσει αδιαμαρτύρητα την αμερικανική πίεση.

Άμεσο σοκ στο πετρέλαιο και στις αγορές

Η αγορά αντέδρασε ακαριαία. Μετά τις ανακοινώσεις για τον αποκλεισμό, οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν στις πρώτες ασιατικές συναλλαγές, με το Brent να κινείται πάνω από τα 102 δολάρια και το αμερικανικό αργό να πλησιάζει ή και να ξεπερνά τα 104 δολάρια το βαρέλι, ανάλογα με τη στιγμή της διαπραγμάτευσης. Η άνοδος αυτή συνδέεται ευθέως με τους φόβους για νέα εμπλοκή στη ροή ενέργειας από μια περιοχή που παραμένει καθοριστική για την παγκόσμια αγορά.

Μαζί με το πετρέλαιο πιέστηκαν και οι διεθνείς αγορές, με ασιατικούς δείκτες να υποχωρούν και το κλίμα να γίνεται ξανά νευρικό. Η ανησυχία δεν περιορίζεται μόνο στο ενεργειακό κόστος. Έχει να κάνει και με τον κίνδυνο να παραταθεί μια σύγκρουση που ήδη επιβαρύνει εφοδιαστικές αλυσίδες, πληθωρισμό, ασφάλιση φορτίων και διεθνείς μεταφορές.

Εύθραυστη εκεχειρία, ανοιχτό αλλά θολό το διπλωματικό πεδίο

Παρά το αδιέξοδο, καμία πλευρά δεν έχει κλείσει οριστικά την πόρτα στη διπλωματία. Το Πακιστάν έχει καλέσει να διατηρηθεί η ανακωχή που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ενώ και από αμερικανικής και από ιρανικής πλευράς υπάρχουν δηλώσεις που αφήνουν ένα στενό περιθώριο για επανέναρξη επαφών. Αυτό, ωστόσο, δεν αναιρεί το γεγονός ότι η κατάσταση έχει ήδη περάσει σε πιο επικίνδυνη ζώνη.

Την ίδια ώρα, η ένταση παραμένει ενεργή και στο μέτωπο του Λιβάνου, με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται και τη σύνδεση των περιφερειακών μετώπων να βαραίνει ακόμη περισσότερο το συνολικό σκηνικό. Οι εξελίξεις δείχνουν πως η υπόθεση δεν αφορά πλέον μόνο ένα αποτυχημένο διπλωματικό γύρο, αλλά μια ευρύτερη αναμέτρηση που μπορεί να επηρεάσει από την ασφάλεια στην περιοχή έως τις τιμές της ενέργειας διεθνώς.

