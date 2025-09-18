Step up στεγαστικά: Νέες λύσεις από τις τράπεζες για μείωση επιτοκίου και σταθερότητα δόσεων

Οι προτάσεις των τραπεζών

18 Σεπ. 2025 8:53
Οι τράπεζες που διαχειρίζονται στεγαστικά δάνεια τύπου «step up» δίνουν νέες επιλογές στους δανειολήπτες τους, ώστε να αποφύγουν τις απότομες αυξήσεις των δόσεων και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη σταθερότητα στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Τα «step up» δάνεια, που χορηγήθηκαν κυρίως κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ξεκινούν με χαμηλή δόση και αυξάνονται σταδιακά ανά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Σήμερα, περίπου 50.000 δανειολήπτες μπορούν να επωφεληθούν από προγράμματα μείωσης επιτοκίου, χωρίς να αντιμετωπίσουν τη σημαντική επιβάρυνση που προέβλεπε η αρχική σύμβαση.

Οι τράπεζες προσφέρουν δύο κύριες επιλογές:

  • Μετατροπή σε τοκοχρεολυτικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο.
  • Διατήρηση κυμαινόμενου επιτοκίου, αλλά με ανώτατο όριο (πλαφόν) στην αύξηση των δόσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δανειολήπτες αποκτούν προβλεψιμότητα στις μηνιαίες τους καταβολές και προστασία από το ενδεχόμενο υψηλών σωρευτικών δόσεων στο μέλλον. Αν και οι νέες δόσεις μπορεί να είναι υψηλότερες από τις τρέχουσες, παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με τις αυξήσεις που προβλέπει το αρχικό «step up» πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, οι τράπεζες επωμίζονται το κόστος της μείωσης επιτοκίου και της μετατροπής, διασφαλίζοντας τη συνεπή αποπληρωμή των δανείων. Οι επικοινωνίες με τους δανειολήπτες γίνονται ήδη μέσω καταστημάτων και servicers, ενώ αναμένεται να ενταθούν τους επόμενους μήνες, με στόχο οι περισσότερες μετατροπές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026.
