Στη Δυτική Ελλάδα το «μάτι» των ΗΠΑ: «Ρουτίνα» η διέλευση Global Hawk από την περιοχή

Αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποίησε πτήση επάνω από τη Δυτική Ελλάδα. Η επαναλαμβανόμενη παρουσία του Global Hawk πάνω από την περιοχή μας, υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως κρίσιμου διαδρόμου σε επιχειρήσεις στρατηγικής επιτήρησης, σε μία περίοδο, κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες σε Ευρώπη, αλλά και ανατολική Μεσόγειο, παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες.