Στη Δυτική Ελλάδα το «μάτι» των ΗΠΑ: «Ρουτίνα» η διέλευση Global Hawk από την περιοχή

Αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποίησε πτήση επάνω από τη Δυτική Ελλάδα. Η επαναλαμβανόμενη παρουσία του Global Hawk πάνω από την περιοχή μας, υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως κρίσιμου διαδρόμου σε επιχειρήσεις στρατηγικής επιτήρησης, σε μία περίοδο, κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες σε Ευρώπη, αλλά και ανατολική Μεσόγειο, παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες.

18 Ιαν. 2026 13:00
Pelop News

Για ακόμη μία φορά, αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποίησε πτήση πάνω από τη Δυτική Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ένα μοτίβο που έχει καταγραφεί επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες. Πρόκειται για το RQ-4B Global Hawk της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, γνωστό με το διακριτικό FORTE10, το οποίο εκτελεί αποστολές επιτήρησης μεγάλης εμβέλειας με κατεύθυνση την Ανατολική Ευρώπη, τις χώρες της Βαλτικής και, σε άλλες περιπτώσεις, την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Το drone απογειώθηκε νυχτερινές ώρες από τη Ναυτική Αεροπορική Βάση Sigonella στη Σικελία και ακολούθησε βορειοανατολική πορεία, περνώντας πάνω από ελληνικό εναέριο χώρο και ειδικότερα από τη Δυτική Ελλάδα, πριν συνεχίσει προς τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων από ανοικτές πηγές, το FORTE10 κινήθηκε στη συνέχεια προς την Πολωνία και τη Λιθουανία, εκτελώντας διαδρομές που παραπέμπουν σε κλασική αποστολή ISR (Πληροφορίες, Επιτήρηση και Αναγνώριση).

Οι πτήσεις αυτού του τύπου δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό. Αντιθέτως, η διέλευση του Global Hawk πάνω από τη Δυτική Ελλάδα έχει καταστεί σχεδόν «ρουτίνα», καθώς η γεωγραφική θέση της περιοχής εξυπηρετεί τη σύνδεση της ανατολικής Μεσογείου με το ανατολικό μέτωπο του ΝΑΤΟ. Η συγκεκριμένη διαδρομή επιτρέπει στο αεροσκάφος να καλύπτει, σε μία μόνο αποστολή, ένα τεράστιο επιχειρησιακό τόξο που εκτείνεται από τα Βαλκάνια έως τη Βαλτική.

Παρότι οι αμερικανικές αρχές δεν δημοσιοποιούν επιχειρησιακές λεπτομέρειες, η φύση των πτήσεων έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τη ρωσική πλευρά. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης, όπως το κανάλι SHOT, κάνουν λόγο για αποστολές κατασκοπείας εις βάρος της Ρωσίας, εντάσσοντας τις πτήσεις στο ευρύτερο πλαίσιο της έντασης που παραμένει αυξημένη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της στρατιωτικής κινητικότητας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Το RQ-4B Global Hawk είναι ένα από τα πλέον εξελιγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη παγκοσμίως, με δυνατότητα πτήσης σε υψόμετρα έως 18.000 μέτρα και αυτονομία που φτάνει τις 36 ώρες. Η επαναλαμβανόμενη παρουσία του πάνω από τη Δυτική Ελλάδα υπογραμμίζει τον ρόλο της χώρας ως κρίσιμου διαδρόμου σε επιχειρήσεις στρατηγικής επιτήρησης, σε μία περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες.

