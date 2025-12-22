Στη φυλακή 28χρονος από το Ηράκλειο μετά από καταγγελία ανήλικης για παιδική πορνογραφία – Η γνωριμία μέσω social με την 15χρονη και οι φωτογραφίες

Στη φυλακή οδηγήθηκε 28χρονος από το Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας, έπειτα από καταγγελία ανήλικης. Παρά την άρνησή του, κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Στη φυλακή 28χρονος από το Ηράκλειο μετά από καταγγελία ανήλικης για παιδική πορνογραφία - Η γνωριμία μέσω social με την 15χρονη και οι φωτογραφίες
22 Δεκ. 2025 12:52
Pelop News

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε 28χρονος από το Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται ότι διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας, μετά από καταγγελία 15χρονης. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται, ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές, οι οποίες αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας patris.gr, κατά την έρευνα στο κινητό τηλέφωνο του 28χρονου εντοπίστηκαν φωτογραφίες της ανήλικης, οι οποίες, σύμφωνα με την καταγγελία, είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσω ψεύτικου προφίλ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 15χρονη, μη αντέχοντας πλέον την ψυχολογική πίεση και τις απειλές, απευθύνθηκε στους γονείς της και στη συνέχεια κατήγγειλε τον 28χρονο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει.

Όπως καταγγέλλεται, η επικοινωνία μεταξύ τους ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής, ο 28χρονος φέρεται να άσκησε πιέσεις και απειλές σε βάρος της ανήλικης, με αποτέλεσμα εκείνη να στείλει προσωπικό υλικό, ελπίζοντας ότι θα σταματούσε την παρενόχληση. Ωστόσο, το μαρτύριο συνεχίστηκε, γεγονός που την οδήγησε τελικά να ζητήσει βοήθεια.

Κατά την έρευνα, στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου εντοπίστηκαν επίσης φωτογραφία με πολεμικό όπλο τύπου καλάσνικοφ. Ο ίδιος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου το είχε κρυμμένο, με το όπλο να αποστέλλεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια των Αθηνών για περαιτέρω εξέταση.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαιοσύνη, ενώ η προφυλάκιση του 28χρονου κρίθηκε αναγκαία λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:47 Μαρινάκης για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών: «Καμία εκδικητική ενέργεια – το κράτος οφείλει να ελέγχει»
13:37 Ο Προμηθέας γιορτινό τραπέζι με δώρα κι ευχές – Φωτογραφίες
13:36 Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ
13:30 Κόντρα Πλεύρη – Δούκα μετά το street party: Καταγγελία για ακύρωση επίσκεψης χορωδίας
13:27 Παρέμβαση ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Στα όρια της επιβίωσης ο πρωτογενής τομέας
13:24 Χριστουγεννιάτικο πάρτι γεμάτο μουσική και χαμόγελα με τους Xanazoo στην Κάτω Αχαΐα
13:21 Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ
13:16 Μαρινάκης για αγρότες και ελέγχους: «Δεν διώκει η κυβέρνηση – Να επιστραφούν τα κλεμμένα»
13:13 Όταν η αγάπη έγινε πρωταγωνίστρια: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ «Άμπετ Χασμάν» γέμισαν το Λιθογραφείο Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
13:08 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Στάρμερ, τι συζήτησαν
13:07 Έρχονται τα «ραβασάκια» από τις έξυπνες κάμερες: Κλήσεις με SMS και ηλεκτρονικές ενστάσεις
13:00 Σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Πάτρα και το διήμερο 23- 24 Δεκεμβρίου
13:00 Σε εξέλιξη τα έργα στα καμένα Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας: Σε χρόνο-ρεκόρ οι παρεμβάσεις
12:56 Μητσοτάκης από Ραμάλα: Στήριξη στη λύση των δύο κρατών και έτοιμη η Ελλάδα για ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα
12:54 Προμηθέας: Οι τρεις μάγοι με τα δώρα και το 2026
12:52 Στη φυλακή 28χρονος από το Ηράκλειο μετά από καταγγελία ανήλικης για παιδική πορνογραφία – Η γνωριμία μέσω social με την 15χρονη και οι φωτογραφίες
12:48 Παιδικά χαμόγελα, θέατρο και δώρα στη γιορτή των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ
12:47 Στα 22,25 δις. οι τουριστικές εισπράξεις στο 10μηνο
12:43 «Πάγωσαν» περιουσιακά στοιχεία αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη: Επείγουσα εισαγγελική διάταξη
12:39 «Αυτές τις γιορτές η αξία μένει στον τόπο μας»: Καμπάνια στήριξης της τοπικής αγοράς από το Επιμελητήριο Αχαΐας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ