Στη φυλακή 28χρονος από το Ηράκλειο μετά από καταγγελία ανήλικης για παιδική πορνογραφία – Η γνωριμία μέσω social με την 15χρονη και οι φωτογραφίες

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε 28χρονος από το Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται ότι διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας, μετά από καταγγελία 15χρονης. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται, ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές, οι οποίες αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας patris.gr, κατά την έρευνα στο κινητό τηλέφωνο του 28χρονου εντοπίστηκαν φωτογραφίες της ανήλικης, οι οποίες, σύμφωνα με την καταγγελία, είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσω ψεύτικου προφίλ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 15χρονη, μη αντέχοντας πλέον την ψυχολογική πίεση και τις απειλές, απευθύνθηκε στους γονείς της και στη συνέχεια κατήγγειλε τον 28χρονο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει.

Όπως καταγγέλλεται, η επικοινωνία μεταξύ τους ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής, ο 28χρονος φέρεται να άσκησε πιέσεις και απειλές σε βάρος της ανήλικης, με αποτέλεσμα εκείνη να στείλει προσωπικό υλικό, ελπίζοντας ότι θα σταματούσε την παρενόχληση. Ωστόσο, το μαρτύριο συνεχίστηκε, γεγονός που την οδήγησε τελικά να ζητήσει βοήθεια.

Κατά την έρευνα, στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου εντοπίστηκαν επίσης φωτογραφία με πολεμικό όπλο τύπου καλάσνικοφ. Ο ίδιος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου το είχε κρυμμένο, με το όπλο να αποστέλλεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια των Αθηνών για περαιτέρω εξέταση.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαιοσύνη, ενώ η προφυλάκιση του 28χρονου κρίθηκε αναγκαία λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



