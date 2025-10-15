Στη φυλακή 57χρονος που πρότεινε σε ανήλικη φίλη της κόρης του να της γνωρίσει άνδρα 19 χρόνια μεγαλύτερό της

15 Οκτ. 2025 22:45
Με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, 57χρονος οδηγείται στη φυλακή, καθώς κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας με θύμα μία ανήλικη, φίλη της κόρης του.

Η υπόθεση δικάστηκε σε δεύτερο βαθμό, με τους δικαστές να επικυρώνουν την πρωτόδικη ποινή φυλάκισης των 2 ετών, χωρίς αναστολή ή μετατροπή- μόνο που αυτή τη φορά η ποινή είναι εκτελεστή, με συνέπεια ο καταδικασθείς να πάρει τον δρόμο για τη φυλακή.

Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 2024, σε περιοχή εκτός Θεσσαλονίκης. Όπως καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ο 57χρονος κάλεσε στο κινητό τηλέφωνο την ανήλικη παθούσα, κάτω των 15 ετών, και τη ρώτησε εάν θέλει να της γνωρίσει έναν φίλο του, όμορφο και καλό παιδί, που είναι 19 χρόνια μεγαλύτερός της. Κατά την ίδια καταγγελία, ο καταδικασθείς την ρώτησε ακόμη εάν την ενοχλεί που το πρόσωπο αυτό καπνίζει, αναφέροντας επιπλέον ότι μπορεί να της το γνωρίσει μέσω facebook. Η ανήλικη εκμυστηρεύτηκε στον πατέρα της το τηλεφώνημα που είχε δεχθεί και εκείνος απευθύνθηκε στην αστυνομία.

Από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι η παθούσα έκανε παρέα τα καλοκαίρια με την ανήλικη κόρη του 57χρονου και μάλιστα πήγαινε στο σπίτι της.

Για αστείο και ανωριμότητα εκ μέρους του έκανε λόγο στην απολογία του ο 57χρονος που ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, ενώ επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα.
